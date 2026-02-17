Sun Chemical investiert in die Produktion von Quinacridon -Pigmente

Druckfarben

Sun Chemical, eine Tochtergesellschaft der DIC Corporation, plant eine Investition von rund 10 Millionen US-Dollar in seinen Standort in Newport, Delaware, einem Bundesstaat der USA, um die Produktionskapazität für Quinacridon-Pigmente zu erhöhen.

Die Investition soll die Zuverlässigkeit und Versorgung der Quinacridon-Pigmente von Sun sichern. Das Projekt kombiniert die firmeneigenen Herstellungsverfahren von Sun Chemical mit gezielten Standortmodernisierungen, um die Produktionsleistung zu optimieren.

Alex Baron, Vice President, Color Materials, Sun Chemical, erklärte: „Unsere Investitionen in Kernchemikalien wie Quinacridone zeigen unser langfristiges Engagement für Kunden und Markt. Diese Maßnahme verbessert die Anlagensicherheit und stellt die kontinuierliche Versorgung mit hochwertigen Quinacridonen sicher.“

Brian Panczyk, President, Color Materials, Sun Chemical, ergänzte: „Im Rahmen der laufenden Maßnahmen zur Verbesserung von Zuverlässigkeit und Betriebseffizienz konzentrieren wir uns auf die Erweiterung und Modernisierung unserer Produktionsstandorte. Investitionen dieser Art helfen, Kundenanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig Umwelt- und Leistungsstandards einzuhalten.“

Die Investition in Newport ist Teil der Strategie von Sun Chemical, die globale Produktionspräsenz zu stärken und die Position im Bereich leistungsstarker Farbmaterialien zu sichern.