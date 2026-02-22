Neuer Primer für PET- und Aluminiumfolienanwendungen

Rotoflex

Der Schweizer Druckfarben- und Lackhersteller Rotoflex hat mit dem Primer L-680 ein Produkt für die Vorbehandlung von PET- und Aluminiumfolienoberflächen im Verpackungsdruck vorgestellt. Der Primer ist für Anwendungen konzipiert, bei denen eine stabile Haftung von Druckfarben auf nicht saugenden Substraten erforderlich ist.

Nach Unternehmensangaben zeichnet sich der Primer durch seine ausgezeichneten Haftfestigkeit der aufgebrachten Farben aus und trägt zur Dauerhaftigkeit des Druckbildes bei. Darüber hinaus weist das Produkt chemische sowie temperaturbeständige Eigenschaften auf. Diese Merkmale sollen eine gleichbleibende Druckqualität unterstützen und das Risiko produktionstechnischer Störungen reduzieren.

Der Primer L-680 ist insbesondere für PET- und Aluminiumfolienoberflächen, die in der Lebensmittel- und Pharmaverpackung eingesetzt werden. In diesen Anwendungsfeldern gelten erhöhte Anforderungen an Prozesssicherheit, Beständigkeit und Materialzuverlässigkeit.

Über Rotoflex

Die Rotoflex AG feierte im vergangenen Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung 1975 steht Rotoflex für höchste Qualität, technische Exzellenz und marktorientierte Lösungen. Als Teil der international agierenden Daetwyler Gruppe profitiert das Schweizer Traditionsunternehmen von starken Synergien und einem globalen Netzwerk. Mehr als 60 Mitarbeitende entwickeln und produzieren jährlich rund 6.500 Tonnen Druckfarben und andere verwandte Produkte – etwa 75 Prozent davon für den Export.