Entwicklung recyclingfähiger Papier-Folien-Verbundlösung

Fachverband Giflex feiert 40-jähriges Bestehen

Nordmeccanica, Ecopol und Henkel haben sich zusammengeschlossen, um eine flexible Verpackung zu entwickeln, das ganz im Zeichen der Kreislaufwirtschaft steht. Im Zentrum dieser Entwicklung steht ein funktionaler Papier-Folien-Verbund, der sowohl die Anforderungen an Produktschutz erfüllt als auch eine effiziente Rückführung in den Altpapierkreislauf ermöglicht.

Die Materialkombination besteht aus:

Anzeige

Papier als Trägermaterial, das sich einfach im Papierstrom recyceln lässt,

einer wasserlöslichen PVOH-Folie von Ecopol, die sich bei der Papieraufbereitung rückstandsfrei auflöst, sowie

speziellen Klebstoffen und Beschichtungen von Henkel, die so formuliert sind, dass sie die Recyclingfähigkeit nicht beeinträchtigen.

Nordmeccanica stellt das technische Know-how zur Verfügung und liefert die Kaschier- und Coatingmaschinen, die für die industrielle Herstellung des Verbunds erforderlich sind. Die neue Verpackungslösung eignet sich insbesondere für trockene Lebensmittelanwendungen und erfüllt hohe funktionale und ökologische Standards.

Die Kooperation der drei Industriepartner steht im Einklang mit den steigenden Anforderungen an nachhaltige Verpackungslösungen sowie mit der ab 2030 in der EU angestrebten verpflichtenden Recyclingfähigkeit von Verpackungen.

Gleichzeitig fällt das Projekt in das Jubiläumsjahr des italienischen Fachverbands Giflex, der 2025 sein 40-jähriges Bestehen feiert. Unter dem Motto „Uniti Per Dare Forma Al Futuro“ (Vereint, um die Zukunft zu gestalten) engagieren sich Nordmeccanica, Ecopol und Henkel als Sponsoren der Jubiläumsveranstaltungen und als Hauptsponsor des Giflex-Herbstkongresses am 6. und 7. November 2025 in Rom.

Mit dieser Initiative setzen die beteiligten Unternehmen ein klares Zeichen für die Zukunft der flexiblen Verpackung: Innovation, Umweltverträglichkeit und industrielle Umsetzbarkeit sind kein Widerspruch, sondern lassen sich durch enge Zusammenarbeit realisieren.