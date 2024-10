Screen ernennt Daria Obłój zur Verkaufsleiterin für Osteuropa

Digitaldruck

Screen, einer der führenden Anbieter von digitalen Inkjet-Drucklösungen, hat Daria Obłój zur Verkaufsleiterin für Osteuropa ernannt. Mit ihrer umfangreichen Branchenerfahrung soll Daria Obłój die Entwicklung und Expansion von Screens digitalen Drucklösungen in der Region weiter vorantreiben. Ihr Fokus liegt dabei insbesondere auf dem polnischen Druckmarkt.

Verstärkung des Teams in Osteuropa

Die Entscheidung, Daria Obłój in diese Schlüsselposition zu berufen, kommt inmitten eines wachsenden Kundenstamms in Osteuropa und eines zunehmenden Innovationsbedarfs. „Daria fiel uns als ideale Kandidatin für Screen auf, da sie mit dem Etikettenmarkt in Osteuropa bestens vertraut ist. Zudem beeindruckte sie mit ihrer selbstbewussten, aufgeschlossenen Persönlichkeit und ihrem Engagement für die Kundenzufriedenheit,“ erklärte Patrick Jud, Area Director DACH & CEE bei Screen.

Anzeige

Neue Herausforderung bei einem Marktführer im Digitalruck

Daria Obłój selbst sieht ihre neue Rolle als spannende Möglichkeit, sich beruflich weiterzuentwickeln. „Screen ist eine Autorität im Bereich des Etiketten-, Akzidenz- und Verpackungsdrucks und genießt einen hervorragenden Ruf für zuverlässige, produktive Digitaldrucksysteme,“ sagt sie. „Besonders beeindruckt haben mich die außergewöhnliche Druckauflösung, hohe Geschwindigkeiten und hohe Betriebszeit der Screen-Maschinen, Eigenschaften, die für viele Unternehmen in Polen und Osteuropa entscheidend sind.“

Fokus auf den polnischen Druckmarkt

Als Verkaufsleiterin für Osteuropa strebt Daria Obłój danach, Screens digitale Drucktechnologien in der Region weiter zu etablieren. Ihr Ziel ist es, die Sichtbarkeit des Unternehmens zu erhöhen und aufzuzeigen, wie SCREENs Digitaldrucklösungen analoge Druckmaschinen optimieren oder ersetzen können, um die Wettbewerbsfähigkeit der lokalen Unternehmen zu stärken.

Vielfalt als Schlüssel zum Erfolg

Darias Ernennung ist ein weiterer Beleg für Screens Engagement für Vielfalt und Innovation. „In der Druckindustrie gibt es nur wenige Frauen in führenden Positionen,“ betont sie. „Ich freue mich, eine neue Perspektive in das Unternehmen einzubringen. Vielfalt ist entscheidend für Innovation, und ich bin stolz darauf, Teil eines Unternehmens zu sein, das frische Ideen und integrative Praktiken wertschätzt.“

Über Screen

Screen Graphic Solutions Co., Ltd. (Screen GA), eine Tochtergesellschaft von Screen Holdings (Kyoto, Japan), ist einer der weltweit größten Hersteller und Anbieter von Systemkomponenten für die Vorstufen- und Druckindustrie. Ihr umfangreiches Angebot an Geräten umfasst die Truepress JET-Reihe von Großformat-Inkjetdruckern, Truepress Label-UV und Low Migration Inkjet-Etikettendruckmaschinen und Truepress PAC-Bogen- und Rollen-Inkjetdruckmaschinen, das Equios-Workflow-System, RIPs und Plattenbelichter. Das Unternehmen ist auch ein führender Hersteller von Geräten für die Halbleiter- und Flachbildschirmfertigungsindustrie.