Zwei neue Bogenoffset-Anlagen für den Faltschachteldruck

Schur Pack Germany

Schur Pack Germany, einer der größten Faltschachtelproduzenten Europas, hat bei Koenig & Bauer zwei großformatige Bogenoffsetmaschinen der Baureihe Rapida 145 (maximales Bogenformat 1.060 x 1.450 mm) bestellt. Die beiden Sechsfarbenmaschinen mit Lackausstattung sollen 2025 am Standort Gallin in Mecklenburg-Vorpommern in Betrieb gehen.

Schur Pack Germany arbeitet seit Jahrzehnten mit Koenig & Bauer zusammen. Zuletzt wurden im Jahr 2015 drei Bogenoffset-Anlagen installiert. Die beiden neuen Großformat-Rapidas (Druckleistung bis zu 18.000 Bogen/h) werden erneut mit Doppelstapel-Auslagen ausgerüstet sein und in ein vollautomatisches, fahrerloses Logistiksystem (AGV, Automatic Guided Vehicles) zur Ver- und Entsorgung der Maschinen mit Bedruckstoffen integriert. Die Produktion mit Doppelstapelauslagen habe sich an den bereits installierten Maschinen bewährt, heißt es in einer Pressemitteilung von Koenig & Bauer.

Unternehmensziel: Energieverbrauch senken

Bereits in der Evaluierungsphase legte Schur Pack Germany auf Innovationen in Technik, Ökologie und eine hochautomatisierte Integration in das vorhandene Umfeld wert. Dazu wird ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Senkung des Energieverbrauchs umgesetzt. Es beinhaltet u.a.

Die erstmals auf der Drupa gezeigten Trocknersysteme VariDry+ als Pilotprojekt im Großformat, die über ca. 30 Prozent Energieeinsparung gegenüber den bisherigen VariDryBlue-IR/TL-Systemen verfügten;

Luftschränke mit Wärmetauschern;

die Vernetzung von Druckmaschinen, Peripherie und Heizwärmeerzeugung (Hackschnitzel-Biomassekessel) für optimale Heizwärmeverteilung;

volle Integration der bisher an die Umgebung abgeführten und ungenutzten Prozesswärme zur Reduzierung des Strombedarfs;

Drehstrom-Hauptantriebe, die im Vergleich zu Gleichstromantrieben energieeffizienter arbeiten sowie

VisuEnergy X zur unternehmensweiten Erfassung von Energiedaten inkl. Monitoring, Überwachung und Reporting.

Daneben verfügen die Rapida-Maschinen über Features wie auskuppelbare Farbwerke, CleanTronic-Wascheinrichtungen und Funktionen zum makulaturarmen Jobwechsel. Hinzu kommen Systeme aus der QualiTronic-Familie zur Inline-Qualitätsmessung bis hin zu Graubalance-Regelung und PDFCheck. Druckereivernetzung, durchgängiger Workflow sowie Digitalisierungslösungen sollen ebenfalls dazu beitragen, Makulatur zu reduzieren und in der nachhaltigen Verpackungsproduktion neue Maßstäbe zu setzen.

Neben den Rapida-Apps für Maschinensteuerung und Lagerverwaltung, die bereits seit einigen Jahren intensiv genutzt werden und die auch für die beiden neuen Rapida 145 zum Einsatz kommen, setzt Schur Pack Germany erstmals das navigierte Drucken (AutoGuide) um. Hierbei erhalten Drucker und Helfer Handlungsempfehlungen im Klartext über den Wallscreen des Leitstandes bzw. als kurze Sprachnachricht. Neben den Informationen für Drucker und Helfer verfügt das System auch über ein spezielles Benachrichtigungs-Panel für das Meisterbüro sowie für die Mitarbeiter der Instandhaltung des Unternehmens.