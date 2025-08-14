Neue UV-Farbreihe zur Reduzierung von Fotoinitiator-Migration

Flint Group stellt Flexocure LEAP vor

Flint Group hat mit Flexocure LEAP eine neue Reihe von UV-Flexodruckfarben entwickelt, die das Risiko der Photoinitiator-Migration in Lebensmittelkontaktmaterialien verringern soll. Grundlage ist ein neu entwickeltes Harzsystem, das Fotoinitiatorverbindungen stabilisiert und so den gesetzlichen Anforderungen an Migration entspricht.

Die Farben sind für den Einsatz bei indirekten Lebensmittelverpackungen, auch auf Substraten wie Polyethylen (PE), konzipiert. Sie bieten laut Hersteller eine vereinfachte Migrationsprüfung, was den Aufwand und die Kosten für Verarbeiter reduzieren kann.

Flexocure LEAP wurde für verschiedene Etiketten- und Verpackungsdruckanwendungen entwickelt und soll hohe Härtungsgeschwindigkeit, Farbstärke, Haftung und Maschinenlaufeigenschaften gewährleisten.

Die Markteinführung erfolgt zunächst in Europa; eine weltweite Einführung ist geplant.