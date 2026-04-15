Heidelberg-Aufsichtsrat verlängert vorzeitig die Verträge von Jürgen Otto (CEO) und Dr. David Schmedding (CSO)

Personalie

Die Heidelberger Druckmaschinen AG setzt weiter auf ihr aktuelles Führungsteam. Die Verträge von CEO Jürgen Otto und CSO Dr. David Schmedding wurden vorzeitig verlängert. Damit will der Aufsichtsrat Stabilität und Kontinuität sichern.

Der Aufsichtsrat der Heidelberger Druckmaschinen AG hat die Verträge von Vorstandschef Jürgen Otto und Vertriebsvorstand Dr. David Schmedding vorzeitig verlängert. Die neuen Amtszeiten beginnen jeweils zum 1. Juli 2026. Der Vertrag von Jürgen Otto wurde bis 31. Juli 2029 verlängert und ist durch das Erreichen der Altersgrenze limitiert. Der Vertrag von Dr. David Schmedding läuft bis 30. Juni 2031.

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Mit der Entscheidung will das Unternehmen die Führung langfristig sichern. Das aktuelle Vorstandsteam ist seit Juli 2024 im Amt und hat in dieser Zeit die strategische Ausrichtung des Unternehmens weiterentwickelt. Heidelberg hat sich dabei breiter aufgestellt und neben dem klassischen Geschäft mit Print und Packaging auch neue Technologiefelder erschlossen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Martin Sonnenschein sagte: „Der Aufsichtsrat ist von der strategischen Klarheit, der Wirkungskraft und dem leidenschaftlichen Engagement von Jürgen Otto und Dr. David Schmedding überzeugt. Der Vorstand hat seit seiner Bestellung finanziellen Freiraum für Heidelberg erarbeitet, strategische Entscheidungen in die Umsetzung gebracht und den Nutzen für die Kunden gesteigert. Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist Ausdruck unseres Vertrauens und ein klares Bekenntnis zu Kontinuität und Stabilität für Mitarbeitende und Kunden weltweit.“