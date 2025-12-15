Print Technology World Championship bringt „frischen Druck” ins Home of Print

Junge Talente im Wettstreit

Maschinen surren, Druckbogen laufen im Sekundentakt durch die Anlagen, konzentrierte Blicke auf Farbregister und Passer: Im November wurde das Print Media Center der Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) in Wiesloch-Walldorf zum internationalen Schauplatz eines besonderen Premierenereignisses. Erstmals richteten Heidelberg und der Schweizerische Verband der grafischen Industrie gemeinsam die Print Technology World Championship aus – einen Wettbewerb, der jungen Druckfachkräften eine Bühne bot und zugleich ein starkes Signal für die Zukunft der Branche setzte.

Teilnehmende aus Deutschland, Frankreich, Japan und der Schweiz reisten ins „Home of Print“, um ihr Können unter realen Produktionsbedingungen unter Beweis zu stellen. Zwei Tage lang standen Präzision, Effizienz und Zeitmanagement im Mittelpunkt. Die Aufgabe: anspruchsvolle Druckaufträge im Offset- und Digitaldruck umzusetzen, inklusive Weiterverarbeitung – in höchster Qualität und möglichst kurzer Zeit. Als technisches Herzstück dienten moderne Heidelberg-Systeme, darunter die Speedmaster CX 75 und CX 104 sowie eine Versafire für den Digitaldruck.

Der Wettbewerb entwickelte sich schnell zu einem intensiven Kräftemessen. Jeder Handgriff saß, jede Einstellung zählte. Am Ende hatte Lukas Briggen aus der Schweiz die Nase vorn. Dicht gefolgt von Noah Blaumoser aus Deutschland und Ayato Ueoka aus Japan zeigte sich, wie hoch das Leistungsniveau des internationalen Nachwuchses ist.

Für Heidelberg ist die Veranstaltung weit mehr als ein sportlicher Vergleich. „Die Förderung junger Talente ist für unsere Branche entscheidend – gerade angesichts des wachsenden Fachkräftemangels“, betonte Nick Trabold, Head of Print Media Center and Service. Gleichzeitig solle der Wettbewerb vermitteln, dass Drucktechnik modern, relevant und spannend ist.

Diese Botschaft kam bei den Teilnehmenden an. „Das ‚Home of Print‘ ist der perfekte Ort für so einen Wettbewerb“, sagte Sieger Lukas Briggen nach der Preisverleihung. „Die Ausstattung ist beeindruckend – und man lernt enorm viel.“

Die Premiere soll nicht die letzte bleiben. Heidelberg plant bereits weitere Formate zur Nachwuchsförderung. Eine deutsche Meisterschaft für Medientechnologinnen und Medientechnologen ist für den Herbst 2026 vorgesehen, die nächste Meisterschaft soll 2027 erneut in Wiesloch-Walldorf stattfinden. Damit wird klar: Die Druckindustrie arbeitet aktiv daran, ihrer nächsten Generation eine Perspektive zu geben – und ihr zugleich zu zeigen, wie viel Zukunft im Druck steckt.