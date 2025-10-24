DRUCK&MEDIEN AWARDS: Das sind die Gewinner 2025

Werner Achilles ist Verpackungsdrucker des Jahres

Spannung bis zur letzten Minute: Bei einer festlichen Gala im Berliner Grand Hyatt wurden zum nunmehr 21. Mal die DRUCK&MEDIEN AWARDS verliehen. Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Printindustrie – aus Druckereien und Ausbildungsinstitutionen – nahmen ihre wohlverdienten Trophäen für herausragende Leistungen entgegen.

Durch den glanzvollen Abend führte die bekannte TV-Moderatorin Lea Wagner, die mit Charme und Souveränität für beste Stimmung sorgte. Großen Zuspruch fand auch in diesem Jahr wieder die Ausstellung der eingereichten Printprodukte der Finalisten, die eindrucksvoll die Vielfalt und Kreativität der Branche widerspiegelte.

Anzeige

Den Award „Verpackungsdrucker des Jahres“ erhielt die Werner Achilles GmbH & Co. KG aus Celle.

Und das sind die Gewinner der DRUCK&MEDIEN AWARDS 2025:

MENSCHEN-AWARDS

Der POLAR Group Award – Kunden-

und Verkaufsteam des Jahres

GEWINNER: Hans Schmidt Werbeverpackungen GmbH, Lichtenberg

SILBER: Mohn Media Mohndruck GmbH, Gütersloh

BRONZE: WIRmachenDRUCK, Backnang

Der Heidelberg Award – Studierende und Schüler:innen des Jahres

GEWINNER: Gutenbergschule, Frankfurt am Main

SILBER: Folkwang Universität der Künste, Essen

BRONZE: Gutenbergschule, Frankfurt am Main

UNTERNEHMEN-AWARDS

Der BVDM Award – Ausbildungsbetrieb des Jahres

GEWINNER: D.O.G. GmbH, Darmstadt

SILBER: Mohn Media Mohndruck GmbH, ­Gütersloh

BRONZE: Sattler Media GmbH, Hornburg

Der MVK Award – Social Media Präsenz des Jahres

GEWINNER: etikett.de, Föhren

SILBER: TraffiC Print Online Solutions GmbH, Schwülper

BRONZE: FLYERALARM, Würzburg

Der drupa Award – Crossmedia-Dienstleister des Jahres

GEWINNER: Wilke Mediengruppe GmbH, Hamm

SILBER: Rehms Druck GmbH, Borken

Der Xeikon Award – Innovativster Onlinedrucker des Jahres

GEWINNER: eesii by Bertelsmann Marketing Services, Gütersloh

SILBER: DeineStadtKlebt.de (ein Projekt der Hauptstadtader GmbH), Berlin

BRONZE: TraffiC Print Online Solutions GmbH, Schwülper

Der PrintCity Alliance Award – Familien­druckerei des Jahres

GEWINNER: Diagramm Halbach GmbH & Co. KG, Schwerte

SILBER: Nova Druck Goppert GmbH, Nürnberg

SILBER: Firus Druck GmbH, Kröv

Der Koenig & Bauer Award – Umweltorientiertes Unternehmen des Jahres

GEWINNER: Druckstudio GmbH, Düsseldorf

SILBER: colordruck Baiersbronn W. Mack GmbH & Co. KG, Baiersbronn

BRONZE: Thiekötter Druck GmbH & Co. KG, Münster

Der HP Award – Innovativstes Unternehmen des Jahres

GEWINNER: Mail Druck + Medien GmbH, Bünde

SILBER: mediaprint solutions GmbH, Paderborn

BRONZE: KilianDruck Grünstadt Dinges GmbH, Grünstadt

Der Canon Award – Kreativste Selbstvermarktung des Jahres

GEWINNER: GRAPHISCHE BETRIEBE STAATS GMBH, Lippstadt

SILBER: Hans Schmidt Werbeverpackungen GmbH, Lichtenberg

BRONZE: Werner Achilles GmbH & Co. KG, Celle

Der Xerox Award – Sozial engagiertes Druckunternehmen des Jahres

GEWINNER: Sattler Media GmbH, Hornburg

SILBER: TheissenKopp GmbH, Monheim am Rhein

Der Ricoh Award – Newcomer des Jahres

GEWINNER: Königsdruck Printmedien und digitale Dienste GmbH, Berlin

PRODUKTE-AWARDS

Der Folex Award – Etikettendrucker des Jahres

GEWINNER: etikett.de, Föhren

SILBER: CCL Label Trittenheim, Trittenheim

BRONZE: GRAPHISCHE BETRIEBE STAATS GMBH, Lippstadt

Der Paradowski Award – Verpackungs­drucker des Jahres

GEWINNER: Werner Achilles GmbH & Co. KG, Celle

SILBER: O.D.D. GmbH & Co. KG Print + Medien, Bad Kreuznach

BRONZE: Hans Schmidt Werbeverpackungen GmbH, Lichtenberg

Der Berberich Award – Akzidenzdrucker des Jahres

GEWINNER: Druck- und Verlagshaus ­Zarbock GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main

SILBER: Thiekötter Druck GmbH & Co. KG, Münster

BRONZE: Gutenberg Beuys Feindruckerei GmbH, Langenhagen

Der Soporset Award – Directmaildrucker des Jahres

GEWINNER: Wirtz Druck GmbH & Co. KG, Datteln

SILBER: TraffiC Print Online Solutions GmbH, Schwülper

BRONZE: Odigo DM, Mouscro (Belgien)

Der Aribas Printing Machinery Award – Katalogdrucker des Jahres

GEWINNER: Druckerei Vogl GmbH & Co. KG, Zorneding

SILBER: Mohn Media Mohndruck GmbH, ­Gütersloh

BRONZE: Druckstudio GmbH, Düsseldorf

Der burgo Award – Bücherdrucker des Jahres

GEWINNER: Memminger MedienCentrum Druckerei und Verlags-AG, Memmingen

SILBER: Druckerei Vogl GmbH & Co. KG, ­Zorneding

BRONZE: Druckstudio GmbH, Düsseldorf

Der OVOL Award – Magazindrucker des Jahres

GEWINNER: Gutenberg Beuys Feindruckerei GmbH, Langenhagen

SILBER: Druckstudio GmbH, Düsseldorf

BRONZE: Druckhaus Sportflieger GmbH, Berlin

Der Konica Minolta Award – Digitaldrucker des Jahres

GEWINNER: Jung Verpackungen GmbH, Steinmauern

SILBER: Rehms Druck GmbH, Borken

BRONZE: RUDOLPH DRUCK GmbH & Co. KG, Schweinfurt

Der Postpress Alliance Award – Druckweiterverarbeiter des Jahres

GEWINNER: Josef Spinner Großbuchbin­derei GmbH, Ottersweier

SILBER: DZA Druckerei zu Altenburg GmbH, Altenburg

BRONZE: Buchbinderei Schaumann GmbH, Darmstadt

Der Antalis Award – Kreativdrucker des Jahres

GEWINNER: GRÄFE Druckveredelung GmbH, Bielefeld

SILBER: etikett.de, Föhren

BRONZE: paul+paul GmbH, Gilching

Der Steinbeis Papier Award – Recyclingpapier­-Drucker des Jahres

GEWINNER: D.O.G. Lokay GmbH & Co. KG, Reinheim

SILBER: Druckstudio GmbH, Essen

SONDERPREISE

Der Continental Print & Packaging Award – Der größte WOW-Effekt des Jahres

GEWINNER: Gutenberg Beuys Feindruckerei GmbH, Langenhagen

Der Fujifilm Gold Award – Druckereimanager/in des Jahres

Eric Bradatsch, Texsib GmbH in Beiersdorf

Wir gratulieren allen Gewinnerinnen und Gewinnern!