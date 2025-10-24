DRUCK&MEDIEN AWARDS: Das sind die Gewinner 2025

Spannung bis zur letzten Minute: Bei einer festlichen Gala im Berliner Grand Hyatt wurden zum nunmehr 21. Mal die DRUCK&MEDIEN AWARDS verliehen. Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Printindustrie – aus Druckereien und Ausbildungsinstitutionen – nahmen ihre wohlverdienten Trophäen für herausragende Leistungen entgegen.
Durch den glanzvollen Abend führte die bekannte TV-Moderatorin Lea Wagner, die mit Charme und Souveränität für beste Stimmung sorgte. Großen Zuspruch fand auch in diesem Jahr wieder die Ausstellung der eingereichten Printprodukte der Finalisten, die eindrucksvoll die Vielfalt und Kreativität der Branche widerspiegelte.
Den Award „Verpackungsdrucker des Jahres“ erhielt die Werner Achilles GmbH & Co. KG aus Celle.
Und das sind die Gewinner der DRUCK&MEDIEN AWARDS 2025:
MENSCHEN-AWARDS
Der POLAR Group Award – Kunden-
und Verkaufsteam des Jahres
GEWINNER: Hans Schmidt Werbeverpackungen GmbH, Lichtenberg
SILBER: Mohn Media Mohndruck GmbH, Gütersloh
BRONZE: WIRmachenDRUCK, Backnang
Der Heidelberg Award – Studierende und Schüler:innen des Jahres
GEWINNER: Gutenbergschule, Frankfurt am Main
SILBER: Folkwang Universität der Künste, Essen
BRONZE: Gutenbergschule, Frankfurt am Main
UNTERNEHMEN-AWARDS
Der BVDM Award – Ausbildungsbetrieb des Jahres
GEWINNER: D.O.G. GmbH, Darmstadt
SILBER: Mohn Media Mohndruck GmbH, Gütersloh
BRONZE: Sattler Media GmbH, Hornburg
Der MVK Award – Social Media Präsenz des Jahres
GEWINNER: etikett.de, Föhren
SILBER: TraffiC Print Online Solutions GmbH, Schwülper
BRONZE: FLYERALARM, Würzburg
Der drupa Award – Crossmedia-Dienstleister des Jahres
GEWINNER: Wilke Mediengruppe GmbH, Hamm
SILBER: Rehms Druck GmbH, Borken
Der Xeikon Award – Innovativster Onlinedrucker des Jahres
GEWINNER: eesii by Bertelsmann Marketing Services, Gütersloh
SILBER: DeineStadtKlebt.de (ein Projekt der Hauptstadtader GmbH), Berlin
BRONZE: TraffiC Print Online Solutions GmbH, Schwülper
Der PrintCity Alliance Award – Familiendruckerei des Jahres
GEWINNER: Diagramm Halbach GmbH & Co. KG, Schwerte
SILBER: Nova Druck Goppert GmbH, Nürnberg
SILBER: Firus Druck GmbH, Kröv
Der Koenig & Bauer Award – Umweltorientiertes Unternehmen des Jahres
GEWINNER: Druckstudio GmbH, Düsseldorf
SILBER: colordruck Baiersbronn W. Mack GmbH & Co. KG, Baiersbronn
BRONZE: Thiekötter Druck GmbH & Co. KG, Münster
Der HP Award – Innovativstes Unternehmen des Jahres
GEWINNER: Mail Druck + Medien GmbH, Bünde
SILBER: mediaprint solutions GmbH, Paderborn
BRONZE: KilianDruck Grünstadt Dinges GmbH, Grünstadt
Der Canon Award – Kreativste Selbstvermarktung des Jahres
GEWINNER: GRAPHISCHE BETRIEBE STAATS GMBH, Lippstadt
SILBER: Hans Schmidt Werbeverpackungen GmbH, Lichtenberg
BRONZE: Werner Achilles GmbH & Co. KG, Celle
Der Xerox Award – Sozial engagiertes Druckunternehmen des Jahres
GEWINNER: Sattler Media GmbH, Hornburg
SILBER: TheissenKopp GmbH, Monheim am Rhein
Der Ricoh Award – Newcomer des Jahres
GEWINNER: Königsdruck Printmedien und digitale Dienste GmbH, Berlin
PRODUKTE-AWARDS
Der Folex Award – Etikettendrucker des Jahres
GEWINNER: etikett.de, Föhren
SILBER: CCL Label Trittenheim, Trittenheim
BRONZE: GRAPHISCHE BETRIEBE STAATS GMBH, Lippstadt
Der Paradowski Award – Verpackungsdrucker des Jahres
GEWINNER: Werner Achilles GmbH & Co. KG, Celle
SILBER: O.D.D. GmbH & Co. KG Print + Medien, Bad Kreuznach
BRONZE: Hans Schmidt Werbeverpackungen GmbH, Lichtenberg
Der Berberich Award – Akzidenzdrucker des Jahres
GEWINNER: Druck- und Verlagshaus Zarbock GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main
SILBER: Thiekötter Druck GmbH & Co. KG, Münster
BRONZE: Gutenberg Beuys Feindruckerei GmbH, Langenhagen
Der Soporset Award – Directmaildrucker des Jahres
GEWINNER: Wirtz Druck GmbH & Co. KG, Datteln
SILBER: TraffiC Print Online Solutions GmbH, Schwülper
BRONZE: Odigo DM, Mouscro (Belgien)
Der Aribas Printing Machinery Award – Katalogdrucker des Jahres
GEWINNER: Druckerei Vogl GmbH & Co. KG, Zorneding
SILBER: Mohn Media Mohndruck GmbH, Gütersloh
BRONZE: Druckstudio GmbH, Düsseldorf
Der burgo Award – Bücherdrucker des Jahres
GEWINNER: Memminger MedienCentrum Druckerei und Verlags-AG, Memmingen
SILBER: Druckerei Vogl GmbH & Co. KG, Zorneding
BRONZE: Druckstudio GmbH, Düsseldorf
Der OVOL Award – Magazindrucker des Jahres
GEWINNER: Gutenberg Beuys Feindruckerei GmbH, Langenhagen
SILBER: Druckstudio GmbH, Düsseldorf
BRONZE: Druckhaus Sportflieger GmbH, Berlin
Der Konica Minolta Award – Digitaldrucker des Jahres
GEWINNER: Jung Verpackungen GmbH, Steinmauern
SILBER: Rehms Druck GmbH, Borken
BRONZE: RUDOLPH DRUCK GmbH & Co. KG, Schweinfurt
Der Postpress Alliance Award – Druckweiterverarbeiter des Jahres
GEWINNER: Josef Spinner Großbuchbinderei GmbH, Ottersweier
SILBER: DZA Druckerei zu Altenburg GmbH, Altenburg
BRONZE: Buchbinderei Schaumann GmbH, Darmstadt
Der Antalis Award – Kreativdrucker des Jahres
GEWINNER: GRÄFE Druckveredelung GmbH, Bielefeld
SILBER: etikett.de, Föhren
BRONZE: paul+paul GmbH, Gilching
Der Steinbeis Papier Award – Recyclingpapier-Drucker des Jahres
GEWINNER: D.O.G. Lokay GmbH & Co. KG, Reinheim
SILBER: Druckstudio GmbH, Essen
SONDERPREISE
Der Continental Print & Packaging Award – Der größte WOW-Effekt des Jahres
GEWINNER: Gutenberg Beuys Feindruckerei GmbH, Langenhagen
Der Fujifilm Gold Award – Druckereimanager/in des Jahres
Eric Bradatsch, Texsib GmbH in Beiersdorf
Wir gratulieren allen Gewinnerinnen und Gewinnern!