Henkel erweitert Portfolio um Spezialklebebänder

Übernahme von ATP Adhesive Systems

Henkel hat eine Vereinbarung zur Übernahme der in der Schweiz ansässigen ATP Adhesive Systems von Arsenal Capital Partners unterzeichnet. Mit der Akquisition erweitert der Unternehmensbereich Adhesive Technologies sein Portfolio um wasserbasierte Spezialklebebänder und ergänzt damit sein bisheriges Angebot an Flüssigklebstofftechnologien.

ATP Adhesive Systems ist auf die Entwicklung und Herstellung wasserbasierter Spezialtapes spezialisiert, die in verschiedenen Endmärkten eingesetzt werden, unter anderem in grafischen Anwendungen. Das Unternehmen ist in Europa und Nordamerika tätig, beschäftigt rund 700 Mitarbeitende und erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von etwa 270 Millionen Euro.

Durch die Übernahme erhält Henkel Zugang zu zusätzlichen technologischen Kompetenzen und Know-how, unter anderem in den Bereichen wasserbasierter, lösemittelbasierter sowie Schmelzklebstoff-basierter Klebebänder. Der Unternehmensbereich Adhesive Technologies erweitert damit sein Produktangebot um komplementäre Klebstofflösungen für Märkte, die als wachstumsstark gelten.

Carsten Knobel, Vorstandsvorsitzender von Henkel, erklärte, die Akquisition sei Teil der Wachstumsstrategie des Unternehmens. Sie trage dazu bei, das Portfolio im Bereich Klebebänder zu erweitern und stehe zugleich im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen von Henkel, da ein Großteil der Produkte von ATP Adhesive Systems auf wasserbasierten Technologien beruhe.

Auch Mark Dorn, Vorstand bei Henkel für den Unternehmensbereich Adhesive Technologies, verwies auf die strategische Bedeutung der Transaktion. Das Portfolio von ATP Adhesive Systems biete eine Ergänzung zu bestehenden Lösungen und ermögliche es, Kunden zusätzliche Anwendungen jenseits klassischer Flüssigtechnologien anzubieten. Zudem verfüge das Unternehmen über moderne Produktionsanlagen und technologische Kompetenzen, die eine Weiterentwicklung des Angebots unterstützen.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen sowie der kartellrechtlichen Genehmigungen. Über den Kaufpreis und weitere finanzielle Details wurde Stillschweigen vereinbart.