Miraclon präsentiert Flexcel Prime

Plattentechnologie der nächsten Generation steigert Effizienz und Nachhaltigkeit im Drucksaal und ermöglicht Flexcel NX Anwendern eine nahtlose Umstellung

Miraclon bringt mit Flexcel Prime seine bislang fortschrittlichste Plattentechnologie weltweit auf den Markt. Die neue Flexodruckplatte baut auf den branchenführenden Eigenschaften der Flexcel NX Platten auf und ergänzt diese um leistungsorientierte Innovationen, die Druckmaschinenstillstände reduzieren, die Wiederverwendbarkeit der Platten erhöhen und die Gesamtanlageneffektivität im Drucksaal verbessern.

Flexcel Prime ist das Ergebnis eines mehrjährigen Forschungs- und Entwicklungsprogramms sowie umfassender Feldtests unter realen Produktionsbedingungen. Die neue Kombination aus Druckplatte und Film wurde bereits bei mehr als 30 Kunden in 14 Ländern installiert. Bislang wurden über 5.000 Druckaufträge mit Flexcel Prime produziert. Anwender berichten von spürbaren Effizienzsteigerungen im täglichen Produktionsbetrieb.

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„Im Flexodruck sind die Toleranzen enger und die Produktionsanforderungen höher als je zuvor“, sagt Reid Chesterfield, Chief Technology & Innovation Officer bei Miraclon. „Flexcel Prime wurde entwickelt, um die Leistungsgrenzen der Druckplatte neu zu definieren. Wir konnten das Aufbauen von Druckfarbe verringern und die erforderliche Druckbeistellung reduzieren. Das Ergebnis ist eine längere Standzeit der Druckplatte. Diese messbaren Fortschritte führen unmittelbar zu höherer Effizienz und größerer Prozessstabilität im Drucksaal.“

Höhere Leistungsfähigkeit auf der Druckmaschine

Flexcel Prime bietet zwei zentrale Leistungsmerkmale, die auf eine höhere Maschinenverfügbarkeit, größere Prozessfenster und konsistentere Druckergebnisse ausgelegt sind:

Lift-Resist-Formulierung:

Die Lift-Resist-Formulierung verbessert die Zylinderumschlingung und sorgt für eine gleichmäßigere Oberflächenbeschaffenheit. Sie erleichtert das Auf- und Wiederaufziehen der Platten, da Aufwölbungen reduziert werden. Das verbessert die Wiederverwendbarkeit der Platten und erhöht zugleich den Spielraum in der Druckproduktion. Dank der optimierten chemischen Struktur ist eine geringere Druckbeistellung erforderlich, während die Performance über längere Laufzeiten konstant bleibt. Das senkt den Makulaturanfall und steigert die Gesamtanlageneffektivität.

Die Lift-Resist-Formulierung verbessert die Zylinderumschlingung und sorgt für eine gleichmäßigere Oberflächenbeschaffenheit. Sie erleichtert das Auf- und Wiederaufziehen der Platten, da Aufwölbungen reduziert werden. Das verbessert die Wiederverwendbarkeit der Platten und erhöht zugleich den Spielraum in der Druckproduktion. Dank der optimierten chemischen Struktur ist eine geringere Druckbeistellung erforderlich, während die Performance über längere Laufzeiten konstant bleibt. Das senkt den Makulaturanfall und steigert die Gesamtanlageneffektivität. Eigenschaften für dauerhafte Sauberkeit:

Die neue Formulierung verleiht der Plattenoberfläche Eigenschaften, die sie widerstandsfähiger gegen Farbaufbau und das Antrocknen von Druckfarbe während des Druckprozesses machen. In Kombination mit Miraclons Dreifach-Oberflächenstrukturierung PureFlexo Printing bleiben die Platten länger sauber. Das reduziert Druckmaschinenstopps und vereinfacht die Reinigung zwischen Aufträgen. Die Folge sind längere Maschinenlaufzeiten, weniger Ausschuss und eine höhere Produktivität.

„Die größten Nachhaltigkeitspotenziale im Flexodruck liegen im Drucksaal“, erklärt Emma Weston, Chief Marketing Officer bei Miraclon. „Flexcel Prime trägt dazu bei, dass Platten länger sauber bleiben, häufiger wiederverwendet werden können und ihre Leistung auch bei geringerer Druckbeistellung erhalten bleibt. So können Druckereien mit Flexcel Prime länger und potenziell schneller drucken – bei gleichbleibend hoher Druckqualität und Konsistenz, wie sie Anwender von Flexcel NX kennen.“

Für eine reibungslose Einführung entwickelt

Neben der höheren Leistungsfähigkeit auf der Druckmaschine wurde Flexcel Prime gezielt für eine einfache Integration in bestehende Produktionsumgebungen entwickelt. Die neue Kombination aus Platte und Film lässt sich nahtlos in vorhandene Flexcel NX Systeme einbinden. Dank des Seamless Fit Printing-Ansatzes können Druckereien zudem gemischte Plattensätze aus Flexcel NXH und Flexcel Prime einsetzen – ohne erneute Profilierung, ohne Anpassung von Kurven und ohne Änderungen im Workflow.

Damit entfallen erhebliche Zeit- und Kostenaufwände ebenso wie die Risiken, die üblicherweise mit der Einführung neuer Plattentechnologien verbunden sind.

„Seit mehr als einem Jahrzehnt treibt die Flexcel NX Technologie die Modernisierung des Flexodrucks voran – mit verbesserter Prozesskontrolle, höherer Produktivität und mehr Nachhaltigkeit“, so Emma Weston. „Mit Flexcel Prime erhalten Anwender zusätzliche Leistungsvorteile innerhalb ihrer etablierten Workflows. Wir haben die Technologie nicht grundsätzlich verändert, sondern konsequent weiter verbessert.“

Effizientere Druckformherstellung

Nicht nur im Drucksaal, auch in der Druckformherstellung sorgt Flexcel Prime für optimierte Abläufe. Verarbeitung, Prüfung und Handhabung wurden gezielt vereinfacht:

Nicht nur im Drucksaal, auch in der Druckformherstellung sorgt Flexcel Prime für optimierte Abläufe. Verarbeitung, Prüfung und Handhabung wurden gezielt vereinfacht: Schnellere Plattenproduktion:

Die verkürzte Nachbehandlung mittels UVC-Finishing reduziert die Verarbeitungszeit von rund 20 Minuten auf etwa fünf Minuten und erhöht damit den Durchsatz.

Die verkürzte Nachbehandlung mittels UVC-Finishing reduziert die Verarbeitungszeit von rund 20 Minuten auf etwa fünf Minuten und erhöht damit den Durchsatz. Einfachere Inspektion:

Ein Film mit hohem Schwarz-Weiß-Kontrast verbessert die Sichtbarkeit und erleichtert die schnelle Überprüfung von Inhalt und Ausrichtung.

Ein Film mit hohem Schwarz-Weiß-Kontrast verbessert die Sichtbarkeit und erleichtert die schnelle Überprüfung von Inhalt und Ausrichtung. Verbesserte Handhabung:

Der Film wird nun von der Platte abgezogen – nicht mehr umgekehrt. Das vereinfacht die Delaminierung und bietet insbesondere bei größeren Plattenformaten Vorteile im Handling.

„Flexcel Prime ist der nächste Schritt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Flexcel NX Technologie und Ausdruck unserer Innovationsstrategie, auf einer bewährten Plattform aufzubauen, Abwärtskompatibilität sicherzustellen und die Investitionen unserer Kunden zu schützen“, resümiert Reid Chesterfield. „Indem wir messbare Leistungsverbesserungen mit einem optimierten, vielseitigen Plattenportfolio verbinden, schaffen wir die Voraussetzungen für eine effizientere, nachhaltigere und zukunftssichere Flexodruckproduktion weltweit.“

Die neue Flexodruckplatte Flexcel Prime von Miraclon

Resonanz aus dem Markt: Das sagen Anwender

Autumn Graphics, Nordamerika (Druckvorstufenbetrieb)

„Die meisten unserer Flexcel Prime Tests in Nordamerika konzentrierten sich auf hochvolumige Breitbahnanwendungen und lieferten durchweg sehr positive Ergebnisse. Unsere Kunden berichten von weniger Reinigungsstopps an der Druckmaschine und einer deutlich vereinfachten Endreinigung nach Produktionsabschluss. Eine verbesserte Zylinderumschlingung und ein besseres Flachliegen der Platten tragen darüber hinaus zu einem reibungsloseren und effizienteren Produktionsablauf bei.“

Ben Abray, President

Hersteller flexibler Verpackungen, Asien (Druckerei)

„Wir haben Flexcel Prime bei einem Wiederholauftrag mit einer Lauflänge von rund 100.000 Metern getestet, den wir im Zweimonatsrhythmus produzieren. Die Platten haben inzwischen sechs Produktionszyklen ohne Austausch absolviert. Während sämtlicher Durchgänge blieben sie in der Druckmaschine deutlich sauberer. Auch das wiederholte Montieren ist dank des guten Flachliegens einfacher, und die Platten lassen sich nach Produktionsende leichter reinigen. Insgesamt hat Flexcel Prime über mehrere Auftragswiederholungen hinweg eine konstant hohe Leistung gezeigt, während unser Team zugleich von einem einfacheren Handling profitiert.“

Hersteller flexibler Verpackungen, Osteuropa (Druckerei)

„Mit Flexcel Prime ist die Montage deutlich einfacher, weil die Platte auch nach mehreren Druckdurchgängen flach bleibt. Zudem müssen wir die Platten während des Druckens wesentlich seltener reinigen – vielfach sogar gar nicht. Auch die Reinigung nach Produktionsende erfordert in der Regel nur noch einen einzigen Waschzyklus. Der sauberere Betrieb und das verbesserte Handling haben in unserem Team zu spürbar höherer Maschinenverfügbarkeit und Effizienz geführt.“

Hersteller flexibler Verpackungen, Mittelamerika (Druckerei)

„Die Flexcel Prime Platten sind bei uns seit einigen Monaten im Einsatz und liefern hervorragende Ergebnisse. Zunächst erstellten wir einen Einfarb-Fingerprint, um Dichte und Tonwertzuwachs auf Polyester sowie auf weißem und transparentem Polyethylen zu vergleichen. In allen Fällen erzielten die Flexcel Prime Platten exakt dieselben Resultate wie die Flexcel NXH Platten. Damit war für uns der Nachweis der nahtlosen Integration erbracht – und wir konnten auch unsere anspruchsvollsten Großserien auf Flexcel Prime umstellen. Bei identischen Druckergebnissen benötigen wir nun weniger Maschinenstopps zur Plattenreinigung. Für uns steht Flexcel Prime damit für die gleiche bewährte Leistung bei zugleich höherer Maschineneffizienz.“

Heyne & Penke Verpackungen, Deutschland (Druckerei)

„Mit der Flexcel Prime Platte geht Miraclon im Flexodruck einen konsequenten Schritt nach vorn. Auf Empfehlung unseres Druckvorstufenpartners Köstlin Prepress Services haben wir die Platte 2024 zunächst getestet und anschließend eingeführt. Ausschlaggebend für uns war die stabile Integration in unsere Workflows – von der Datenaufbereitung über die Montage bis zum Druck. Flexcel Prime ließ sich zuverlässig in unsere Prozesse einbinden und lieferte eine konsistente, wiederholbare Leistung. Dank der technischen Unterstützung von Miraclon und der engen Abstimmung mit Köstlin verlief die Einführung effizient und unkompliziert. Flexcel Prime schafft für uns eine belastbare Prozessgrundlage für eine standardisierte und wirtschaftliche Flexodruckproduktion.“

Joscha Schmidt, Leiter Einkauf Druckwerkzeuge

Impression Label, USA (Druckerei)

„Schon bei unseren ersten Flexcel Prime Tests fiel auf, wie nahtlos sich die Platte in unser bestehendes Flexcel NXH Umfeld einfügte. Unseren Bedienkräften war anfangs nicht einmal bewusst, dass sie mit einem anderen Plattentyp arbeiteten – sie bemerkten lediglich, dass der Prozess besser funktionierte. Wir sehen sauberere Punkte, weniger Tonwertzuwachs und insgesamt eine stabilere Performance. Die Platte bleibt flacher und läuft sauberer durch die Druckmaschine, sodass wir höhere und zugleich konsistentere Auflagen produzieren können. Die Kombination aus verbesserter Druckleistung und nahtloser Integration machte uns die Entscheidung für den vollständigen Umstieg auf Flexcel Prime leicht.“

Christian De La Vega, Chief Operating Officer, und Marco De La Vega, Chief Financial Officer

Köstlin Prepress Services, Deutschland (Druckvorstufenbetrieb)

„Was uns bei Flexcel Prime sofort auffiel, war die drastisch reduzierte UV-Nachbehandlungszeit auf nur noch sechs Minuten. Dadurch können wir täglich etwa 15 bis 20 Prozent mehr Platten produzieren. Wir haben Flexcel Prime zunächst in kleinem Umfang parallel zu Flexcel NXH eingeführt, doch die neue Platte hat sich sehr schnell bewährt. Der Film lässt sich leichter abziehen, unser Team arbeitet spürbar lieber mit den Prime Platten, und wir konnten unsere Produktivität deutlich steigern – und das ohne Änderungen an Workflows, Druckprofilen oder Oberflächenstrukturen. Auch für unsere Druckereikunden verlief die Umstellung nahtlos. Viele stellten zunächst gar keinen Unterschied fest, andere berichten von höherer Stabilität und längeren Fortdrucken mit weniger Reinigungsstopps. Das hat uns letztlich überzeugt, nahezu vollständig auf Flexcel Prime umzustellen.“

Marc TalmonGros, Geschäftsführender Gesellschafter

Pulse Media, Großbritannien (Druckvorstufenbetrieb)

„Als wir Flexcel Prime unseren Kunden vorstellten, kam sofort die Frage auf, ob neue Fingerprints, Anpassungen im Farbmanagement oder der Austausch vorhandener Platten erforderlich seien. Das waren nachvollziehbare Bedenken, die wir mit unserem ersten Live-Test direkt ausräumen konnten. Wir montierten Flexcel Prime Platten parallel zu Flexcel NXH Platten und waren innerhalb weniger Minuten in Farbe und Register. Der erste Druck entsprach exakt den GMG-Vorgaben und den bisherigen Flexcel NXH Freigaben. Wir setzten Flexcel Prime und NXH Platten sogar innerhalb desselben Auftrags ein – ohne sichtbaren Unterschied. Es waren keine Kurvenänderungen, keine Neuprofilierung und keine Eingriffe in den Workflow erforderlich. Nach Abschluss des Drucks nahmen wir die Platten ab und reinigten sie, um ihre Haltbarkeit zu vergleichen. Die Flexcel Prime Platte war sehr sauber, zeigte nur minimale Verfärbungen, keinerlei Ablösen oder Aufrichten an den Kanten und lag weiterhin flach. Genau diese Eigenschaften sind für Druckereien entscheidend. Flexcel Prime bietet beides – und lässt sich zugleich nahtlos in bestehende Workflows integrieren.“

Dave Kennedy, Business Development Manager

The Robinette Company, USA (Druckerei)

„Nach der Integration von Flexcel Prime in unseren Workflow stellten wir sowohl eine bessere Druckperformance als auch eine längere Haltbarkeit der Platten fest. Der auffälligste Vorteil ist die Reduzierung der Stillstandszeiten um 23 Prozent, da deutlich weniger Druckmaschinenstopps zur Plattenreinigung erforderlich sind. Dank der verbesserten Farbübertragung und des geringeren Farbaufbaus erzielen wir auch bei höheren Auflagen eine konstant hohe Druckqualität. Darüber hinaus vereinfacht der Wegfall eines Primers die Plattenmontage. Durch die bessere Zylinderumschlingung treten bei uns keine Probleme mit sich lösenden Plattenkanten mehr auf. Beeindruckt hat uns außerdem, wie unkompliziert der Umstieg auf Flexcel Prime war. Wir konnten die neuen Platten ohne Anpassung von Kurven oder Farbmanagement sofort einsetzen. Zudem lassen sie sich problemlos gegen Flexcel NXH Platten austauschen – wir haben bereits mehrere Produktionen mit gemischten Plattensätzen gefahren. Dank der Kompatibilität beider Plattentypen verlief die Umstellung reibungslos und kosteneffizient.“

Craig Hillyer, General Manager, Flexible Packaging

KI, Digitalisierung und Automatisierung in Print & Packaging sind die Topthemen beim EUROPEAN PRINTING SUMMIT (29. und 30. September 2026) im Signal Iduna Park in Dortmund. Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.european-printing-summit.com.