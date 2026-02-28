Flexo+Tief-Druck
Markteinführung: Flexcel Prime von Miraclon

Miraclon präsentiert neue Plattengeneration für den Flexo-Verpackungsdruck

von Ansgar Wessendorf,
Flexcel Prime von Miraclon: Die neue Plattengeneration soll Effizienz und Prozessstabilität im Flexo-Verpackungsdruck steigern (Quelle: Miraclon)

Miraclon stellt mit Flexcel Prime die nächste Generation seiner Flexodruckplatten vor und lädt zur offiziellen virtuellen Produktpräsentation am Donnerstag, 12. März 2026, um 15:00 Uhr ein.

Mit Flexcel Prime erweitert das Unternehmen sein Technologieportfolio um eine Lösung, die auf den bewährten Eigenschaften von Flexcel NX aufbaut und diese gezielt weiterentwickelt. Die neue Plattengeneration wurde darauf ausgelegt, die Leistungsfähigkeit im Flexo-Verpackungsdruck ebenso wie die Effizienz in der Druckformherstellung signifikant zu steigern.

Im Rahmen der rund einstündigen Online-Veranstaltung geben Miraclon-Experten gemeinsam mit Flexodruckern und Druckvorstufenpraktikern Einblicke in konkrete Applikationen und Produktionsszenarien. Kunden, die Flexcel Prime bereits einsetzen, berichten über messbare Ergebnisse aus der Praxis und zeigen auf, wie sich Effizienzpotenziale realisieren und Druckprozesse nachhaltig stabilisieren lassen.

Die Veranstaltung richtet sich an Flexodruckereien, Druckvorstufenbetriebe, Markenartikler sowie Entscheider entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Flexo- und Verpackungsdruck, die ihre Produktionsprozesse technologisch weiterentwickeln und zukunftssicher gestalten möchten.

Anmeldung:
Die Teilnahme an der virtuellen Vorstellung ist kostenfrei. Interessierte können sich über den bereitgestellten Registrierungslink anmelden.

