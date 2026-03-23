Hybrid Software präsentiert neue KI-gestützte Entwicklungen für die Verpackungsproduktion

Interpack 2026

Hybrid Software wird erstmals auf der Interpack 2026 in Düsseldorf vertreten sein und dort neue KI-gestützte Entwicklungen vorstellen, die Markeninhabern und Verpackungsdienstleistern helfen sollen, das Artwork-Management zu optimieren, Produktionsabläufe zu automatisieren und die operative Effizienz zu steigern.

Besucher des Standes 8aB54 können Smart PDF in Aktion erleben – eine neue Lösung für Markeninhaber und Prepress-Dienstleister. Smart PDF ermöglicht die Überprüfung der Artwork-Konformität entlang des gesamten Artwork-Management-Prozesses. Dadurch wird sichergestellt, dass Verpackungen präzise, regelkonform und in hoher Druckqualität produziert werden, während gleichzeitig die Time-to-Market verkürzt wird.

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Ebenfalls vorgestellt wird Version 12 des Packz PDF-Editors von Hybrid, der nun um KI-gestützte Funktionen erweitert wurde. Die integrierten KI-Tools sollen Packz-Anwender produktiver machen, etwa durch einen integrierten Support-Agenten sowie Unterstützung bei anspruchsvollen Aufgaben wie Skripting und individuellen Aktionen.

Das kürzlich übernommene Software-Beratungsunternehmen Conics präsentiert zudem jAImes, eine KI-basierte Lösung zur automatisierten Verarbeitung von Kundenaufträgen und Anfragen per E-Mail. Durch die Automatisierung routinemäßiger Kommunikation und Auftragsbearbeitung hilft jAImes Kundenservice-Teams, Fristen einzuhalten, manuelle Dateneingaben zu reduzieren und Produktionsaufträge schneller in den Druck zu bringen.

Die Artwork-Management-Geschäftseinheit von Hybrid Software, Hybrid Brandz, wird außerdem die neueste Version von Artflow, ihrer Enterprise-Plattform für Artwork-Management, präsentieren. Die neue Version bietet eine verbesserte Projekttransparenz, erweiterte Funktionen für das Copy-Management sowie neue KI-gestützte Tools, die Compliance-Prüfungen und die Validierung von Artworks vereinfachen.

„Die Interpack gehört zu den wichtigsten Veranstaltungen im globalen Verpackungskalender und markiert für Hybrid Software einen bedeutenden Meilenstein, da wir dort erstmals ausstellen“, sagt Guido Van der Schueren, Chairman von Hybrid Software. „Auf der Messe präsentieren wir eine neue Generation KI-gestützter Lösungen, die Marken und Verpackungsherstellern helfen sollen, komplexe Prozesse zu vereinfachen und ihre Produkte schneller auf den Markt zu bringen.“

Stand: Halle 8a, Stand B54

KI, Digitalisierung und Automatisierung in Print & Packaging sind die Topthemen beim EUROPEAN PRINTING SUMMIT (29. und 30. September 2026) im Signal Iduna Park in Dortmund. Vergünstigte Blind-Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.european-printing-summit.com.