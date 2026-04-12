W&H präsentiert nachhaltige Verpackungslösungen auf der Chinaplas 2026

Die Chinaplas 2026, eine weltweit führende technologieorientierte Fachmesse für Kunststoffe und Kautschuk, findet vom 21. bis 24. April 2026 im National Exhibition and Convention Center (NECC) in Hongqiao, Shanghai, China, statt. Als globaler Technologieführer unterstützt Windmöller & Hölscher (W&H) die Entwicklung nachhaltiger flexibler Verpackungen durch neueste Entwicklungen in den Bereichen Extrusion, Druck und Weiterverarbeitung und wird diese auf der Chinaplas 2026 präsentieren. Der Slogan „get in the loop“ unterstreicht dieses Engagement für Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung.

Am Messestand wird W&H Lösungen für Extrusion, Druck und Converting mit Fokus auf Leistungsfähigkeit und Rezyklierbarkeit präsentieren. Dazu zählen mehrere MDO-PE-Lösungen, ergänzt durch Muster verschiedener wichtiger Industriepartner, Kunden sowie reale Beispiele von Markenherstellern.

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Unter anderem zeigt W&H

gemeinsam mit ExxonMobil einen siegelfähigen Blasfolien-MDO-PE-Beutel, der 30 % dünner ist als Standardlösungen im Tiefkühlbereich – ohne Leistungseinbußen. Zusätzlich wird ein hochsteifes Blasfolien-MDO-PE-Substrat mit hervorragender Optik und mechanischen Eigenschaften präsentiert, das vergleichbar mit klassischen BOPP-Folien ist.

gemeinsam mit Dow ein recyclingfähiges Hochbarriere-Sachet: Während herkömmliche Sachets auf metallisierte Folien setzen, enthält das geblasene Monomaterial von W&H weniger als 2 % EVOH und erfüllt damit die Recyclinganforderungen.

einen neu entwickelten High-Barrier Cast MDO-PP Beutel, der zeigt, wie moderne Verpackungslösungen hohe Barriereeigenschaften mit Design-for-Recycling kombinieren können.

Darüber hinaus stellt W&H lösemittelfreie Flexo- und Tiefdruckanwendungen vor, einschließlich Barriereanwendungen, sowie Lösungen für PE-Säcke und mehrlagige Papiersäcke. Zu den Partnern von W&H gehören außerdem: