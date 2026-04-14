Klebstoff clever auftragen, sicher überwachen, weniger verschwenden

Weiterverarbeitung: Wellpappenverpackungen

Effizienter Klebstoffeinsatz, stabile Verklebung und ein störungsfreier Betrieb über Monate hinweg: Was zunächst ambitioniert klingt, zeigt sich im Produktionsalltag von SAF Kartonagen als belastbare Realität. Das Unternehmen setzt seit Ende 2025 die CorrBox Solution evo von Baumer hhs auf einer modernen Inline-Anlage ein – mit messbaren Vorteilen für Qualität, Produktivität und Ressourceneffizienz.

Familienunternehmen mit strategischem Fokus

SAF Kartonagen mit Sitz in Löhne hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1997 kontinuierlich weiterentwickelt. Aus einem klassischen Hersteller von Wellpappenverpackungen wurde ein breit aufgestellter Anbieter mit einem umfangreichen Portfolio – von kompakten Standardverpackungen bis hin zu großformatigen Speziallösungen.

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Mit der Gründung der WidenBOX GmbH im Jahr 2020 erschloss die nächste Generation zusätzliche Marktsegmente. Gemeinsam produzieren beide Unternehmen heute jährlich über 57 Millionen Verpackungseinheiten, darunter komplexe, mehrfach verklebte Konstruktionen und bedruckte Stanzverpackungen.

Investition in moderne Produktionstechnologie

Im Zuge seines Wachstumskurses investierte SAF Kartonagen 2024 in eine neue Flexo Folder Gluer-Anlage vom Typ Weipong Venus 1230 FFG B. Die Inline-Maschine kombiniert Flexodruck, Trocknung und Rotationsstanzen in einem durchgängigen Prozess. Seit November 2025 ist dort die CorrBox Solution evo von Baumer hhs integriert.

Präzision im Klebstoffauftrag

Kernkomponente der Lösung ist der Mehrfachauftragskopf PX 1000, der für einen gleichmäßigen und präzisen Klebstoffauftrag sorgt. In der Praxis führt dies zu geringerer Maschinenverschmutzung, reduzierten Reinigungszeiten und einer insgesamt höheren Anlagenverfügbarkeit.

Nach Unternehmensangaben läuft das System seit der Installation stabil und ohne Serviceeinsatz – ein Indikator für die Zuverlässigkeit der eingesetzten Technologie.

Integrierte Überwachung erhöht Prozesssicherheit

Ein wesentlicher Bestandteil der CorrBox Solution evo ist die kontinuierliche Klebstoffüberwachung. Je nach Anwendung kommen unterschiedliche Sensorsysteme zum Einsatz:

CS 1000: optimiert für unbedruckte Kartonoberflächen mit weißer oder brauner Oberfläche. In Kombination mit eingefärbten Klebstoffen und seiner umschaltbaren Beleuchtung erkennt er Klebstoffspuren zuverlässig bei minimalem Aufwand. Für SAF, die hauptsächlich braune Versandkartons produzieren, ist das die wirtschaftlichste Wahl. Besonders praktisch: Auch mit nicht eingefärbtem Leim funktioniert die Überwachung auf braunen Kartonoberflächen einwandfrei.

PGD 1000: geeignet für bedruckte und visuell anspruchsvolle Verpackungen Er erkennt Klebstoffspuren auf bedruckten Oberflächen sicher, ganz ohne optische Aufheller oder eingefärbte Klebstoffe.

Beide Systeme arbeiten mit identischer Baugröße und lassen sich flexibel austauschen oder kombinieren. Die Echtzeitüberwachung ermöglicht eine unmittelbare Qualitätskontrolle während des laufenden Produktionsprozesses.

Ressourceneffizienz durch „Stitching“-Verfahren

Mit der integrierten Glue Save-Funktion setzt Baumer hhs auf ein Verfahren zur Reduzierung des Klebstoffverbrauchs. Dabei werden durchgehende Klebstofflinien in segmentierte Aufträge („Stitching“) umgewandelt.

Laut Hersteller sind Einsparungen von bis zu 50 Prozent möglich, ohne Einbußen bei der Verklebungsqualität. Unabhängige Untersuchungen der Papiertechnische Stiftung (PTS) weisen zudem auf eine Verbesserung der Kantenstauchfestigkeit (ECT-Wert) hin.

Benutzerfreundliche Steuerung

Die Bedienung erfolgt über ein 15,6-Zoll-Display, das Live-Bilder der Klebstoffüberwachung darstellt. Eine klar strukturierte Benutzeroberfläche erleichtert die Handhabung und ermöglicht eine schnelle Einarbeitung des Bedienpersonals.

Für die Klebstoffversorgung stehen unterschiedliche Pumpensysteme zur Verfügung, darunter die kompakte KFE KP6, die bei SAF Kartonagen im Einsatz ist und laut Betreiber störungsfrei arbeitet.

Fazit: Effizienz und Qualität im Gleichgewicht

Die bisherigen Betriebserfahrungen bei SAF Kartonagen zeigen, dass sich mit der CorrBox Solution evo wirtschaftliche Effizienz und hohe Verarbeitungsqualität kombinieren lassen. Die Lösung unterstützt eine stabile Produktion, reduziert den Materialeinsatz und erhöht gleichzeitig die Transparenz im Prozess.

Für SAF Kartonagen und WidenBOX ist die Investition Teil einer langfristig angelegten Strategie: technologische Weiterentwicklung, nachhaltige Produktion und kontinuierliche Optimierung bestehender Prozesse.

Interessierte Fachbesucher können sich nach Unternehmensangaben im Rahmen von Vor-Ort-Terminen ein eigenes Bild von der Anwendung machen.