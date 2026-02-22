Wachstum bei Volumen und Papierproduktion – Investitionen am Standort Eilenburg

Model Group

Michael Apel, Chief Financial Officer der Model Group, berichtet für das abgelaufene Geschäftsjahr über ein solides Wachstum in einem weiterhin volatilen Marktumfeld. Der konsolidierte Gruppenumsatz belief sich auf 936 Millionen CHF und lag damit um 8,6 Prozent über dem Vorjahreswert. Das Absatzvolumen von Wellpappverpackungen stieg gegenüber 2024 um 3,6 Prozent. Parallel dazu erreichte die Produktion von Verpackungspapier mit 771.000 Tonnen einen neuen Höchstwert.

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Unternehmensgruppe 4.344 Mitarbeitende, nach 4.349 im Vorjahr. Davon waren 757 Personen in der Schweiz tätig. Mit 36 Millionen CHF lagen die Investitionen unter dem Niveau der Vorjahre. Der Investitionsschwerpunkt lag auf der Fertigstellung der Papierfabrik in Eilenburg (Sachsen), insbesondere auf dem Hochlauf der Papiermaschine PM4. In den vergangenen fünf Jahren investierte die Model Group insgesamt 748 Millionen CHF in ihre Verpackungsstandorte und Papierfabriken.

Volumenwachstum und Produktionsrekord trotz Margendruck

An 15 Produktionsstandorten in der Schweiz, Deutschland, Polen, Tschechien und Kroatien produzierte das Unternehmen nahezu 1,42 Milliarden Quadratmeter Wellpappverpackungen beziehungsweise Wellkartonbogen sowie 771.000 Tonnen Verpackungspapier zur Herstellung von Wellpappe. Der deutliche Anstieg der Papiermenge um 57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ist maßgeblich auf die Kapazitätserweiterung und den Produktionshochlauf der PM4 in Eilenburg zurückzuführen.

Bereits 2024 hatte die Model Group das Produktionsvolumen von Wellpappverpackungen um 7 Prozent gesteigert. Trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds konnte das Unternehmen 2025 erneut ein Volumenwachstum von 3,6 Prozent erzielen. Gleichzeitig war das Geschäftsjahr von einer anhaltenden Dynamik bei Rohstoff- und Energiepreisen geprägt, was zu sinkenden Umsätzen und Margen im Verpackungs- und Papierbereich führte und die Ergebnisentwicklung trotz höherer Produktionsmengen belastete.