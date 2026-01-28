Rapida 106 X als Schlüssel zu flexibler und wirtschaftlicher Druckproduktion

Post-Press: Erweiterung der Wertschöpfung durch die Omega Allpro 110

In einem von Volatilität, Just-in-Time-Lieferanforderungen und zunehmendem Margendruck geprägten Marktumfeld hat der britische Verpackungshersteller Harrison Packaging seine Produktionsstrategie neu ausgerichtet. Mit der Investition in eine durchgängige Produktionslösung von Koenig & Bauer, bestehend aus der Bogenoffsetdruckmaschine Rapida 106 X und der Faltschachtelklebemaschine Omega Allpro 110, reagiert das Unternehmen auf veränderte Marktbedingungen und steigende Anforderungen an Flexibilität, Effizienz und Produktvielfalt. Ziel der Maßnahme ist es, bestehende Produktionsengpässe zu beseitigen und zugleich neue Marktsegmente im Bereich Faltschachteln und Feinstwellenverpackungen zu erschließen.

Strategische Neuausrichtung von Harrison Packaging nach der Übernahme

Als Craig Turnbull Harrison Packaging im Jahr 2021 übernahm, befand sich das Unternehmen in einer Phase des Umbruchs. Zwar verfügte der Verpackungsspezialist über umfassende Erfahrung in der Herstellung von Faltschachteln, doch der Maschinenpark entsprach nicht mehr den aktuellen Anforderungen des Marktes. Die Zeit nach der Pandemie war von Unsicherheit geprägt, gleichzeitig stieg der Druck, schneller, flexibler und kosteneffizienter zu produzieren. Vor diesem Hintergrund entschied sich Harrison Packaging für eine umfassende Modernisierung der Druck- und Weiterverarbeitungstechnologie.

Beratungsorientierter Ansatz von Koenig & Bauer als Entscheidungsfaktor

Ausschlaggebend für die Zusammenarbeit mit Koenig & Bauer war nach Angaben des Unternehmens ein beratungsorientierter Ansatz. Statt einer standardisierten Maschinenkonfiguration stand die Analyse der bestehenden Produktionsprozesse im Mittelpunkt. Ziel war es, eine Lösung zu entwickeln, die gezielt auf die Anforderungen eines mittelständischen Verpackungsherstellers mit häufigen Jobwechseln und wechselnden Auflagenhöhen zugeschnitten ist. Die enge Abstimmung zwischen Hersteller und Anwender bildete die Grundlage für die spätere Investitionsentscheidung.

Rapida 106 X ermöglicht wirtschaftliche Produktion kleiner und mittlerer Auflagen

Zentrales Element der neuen Produktionskette ist eine achtfarbige Rapida 106 X mit Doppellack-Ausstattung. Die Bogenoffsetdruckmaschine wurde so konfiguriert, dass sie kurze Rüstzeiten und eine hohe Prozessstabilität bei häufigen Auftragswechseln ermöglicht. Mit einer Leistung von bis zu 20.000 Bogen pro Stunde deckt sie den Produktionsbedarf von Harrison Packaging ab, ohne auf die wirtschaftliche Herstellung kleiner und mittlerer Auflagen zu verzichten. Gleichzeitig erlaubt die Maschine die Verarbeitung einer breiten Palette an Substraten und schafft damit die Voraussetzung für eine stärkere Diversifizierung des Produktportfolios.

Omega Allpro 110 erweitert Weiterverarbeitung und Produktvielfalt

Die gestiegene Druckleistung machte eine Anpassung der Weiterverarbeitung erforderlich. Mit der Faltschachtelklebemaschine Omega Allpro 110 integrierte Harrison Packaging eine Lösung, die sowohl Vollkarton als auch Feinstwelle verarbeiten kann. Die Anlage ist mit modifizierten Vor- und Endfalz-Sektionen ausgestattet und ermöglicht eine präzise Ausrichtung der Verpackungen auch bei hohen Bandgeschwindigkeiten. Ein integriertes Qualitätskontrollsystem trägt zur Reduzierung von Makulatur bei und unterstützt eine gleichbleibend hohe Produktionsqualität.

Einstieg in den Markt für Feinstwellen- und Micro-Flute-Verpackungen

Durch die Kombination aus Rapida 106 X und Omega Allpro 110 erschließt Harrison Packaging gezielt den Markt für Feinstwellen- beziehungsweise Micro-Flute-Verpackungen. Dieses Segment gilt als wachstumsstark und stellt erhöhte Anforderungen an Druckqualität, Präzision und Prozesssicherheit. Die Fähigkeit, unterschiedliche Materialarten auf einer durchgängigen Produktionslinie zu verarbeiten, erweitert die Wertschöpfung des Unternehmens und erhöht die Flexibilität in der Kundenbedienung.

Investitionen in Druck- und Weiterverarbeitungstechnologie als Antwort auf Marktdruck

Die Investition in die Komplettlösung von Koenig & Bauer wird bei Harrison Packaging als strategische Antwort auf steigenden Wettbewerbs- und Kostendruck verstanden. Kürzere Lieferzeiten, kleinere Losgrößen und eine zunehmende Variantenvielfalt prägen den Verpackungsmarkt. Durch die Neustrukturierung der Produktionskette wurden bestehende Engpässe reduziert und die Voraussetzungen für eine effizientere Auslastung geschaffen. Zugleich unterstreicht das Projekt die Rolle von Koenig & Bauer als Anbieter integrierter Lösungen für die Druck- und Verpackungsindustrie, die über den reinen Maschinenbau hinausgehen.