Ein V6-Motor-Design für Enthusiasten

Motorsport-inspiriertes Verpackungsdesign

Marko Leiviskä, Graphic Packaging Designer bei Metsä Board, hat den Träger in Anlehnung an einen V6-Motor gestaltet, sodass die Dosen „wie Kolben hervorstechen“. Die Konstruktion versteht sich als spielerische Referenz an die motorsportaffine Kundschaft von Olutmylly. Neben der auffälligen Optik bietet das Design Platz für Kühlpacks, ermöglicht einen komfortablen Transport und unterstützt die Materialrückgewinnung nach Gebrauch. Die Kombination aus visueller Wirkung und funktionaler Gestaltung zeigt, wie Verpackungsdesign sowohl das Markenerlebnis als auch die Benutzerfreundlichkeit verbessern kann.

„Wir konnten ein sehr spezifisches Produkt für eine sehr spezifische Zielgruppe entwickeln und schnell vom Konzept zum Prototypen übergehen“, sagt Marko Leiviskä.

Schneller Prototypenbau im Excellence Centre

Die Entwicklung und Erprobung der Prototypen erfolgte im Excellence Centre von Metsä Board im finnischen Äänekoski. Dort werden Design, Materialeinsatz und Recyclingfähigkeit systematisch optimiert, um Produkteinführungen zu beschleunigen und die Produktionseffizienz zu erhöhen. Im vorliegenden Projekt trug die enge Zusammenarbeit dazu bei, ein unkonventionelles Konzept in kurzer Zeit zu einer marktreifen Lösung weiterzuentwickeln.

Materialien & Spezifikationen

Die gewählte E-Wellen-Wellpappenkonfiguration wurde hinsichtlich Tragekomfort, Sichtbarkeit und Wiederverwendbarkeit optimiert.

• Wellpappe & Wellenprofil: E-Welle

• Decklage: MetsäBoard Prime WKL, 125 g/m²

• Wellenstoff & Innenlage: MetsäBoard Natural WKL Bright, 120 g/m²

• Einsatzzweck: Tasting-Pack für sechs Dosen / Geschenkverpackung

• Lebenszyklus: Vollständig aus Karton gefertigt; auf Wiederverwendbarkeit und Recycling ausgelegt (unter Berücksichtigung lokaler Vorgaben)