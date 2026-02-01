NextGraphX: Wie BHS Corrugated die Wellpappenproduktion neu definiert

Neue Lösung integriert hochwertigen Digitaldruck

Mit NextGraphX setzt BHS Corrugated ein klares Zeichen für die Zukunft der Wellpappverpackung. Der neu vorgestellte Produktionsprozess vereint erstmals die Leistungsstärke einer BHS-Wellpappenanlage mit den Möglichkeiten eines Single-Pass-Inkjetdruckers – und schafft damit eine echte Alternative zur klassischen Litho-Laminierung. Das Ergebnis: mehr Effizienz, mehr Flexibilität und ein deutlich geringerer ökologischer Fußabdruck.

Im Zentrum von NextGraphX steht ein radikal vereinfachter Ansatz. Wo bislang komplexe, mehrstufige Prozesse notwendig waren, integriert die neue Lösung den hochwertigen Digitaldruck direkt in den Wellpappenproduktionsprozess. Die optimierte Arbeitsbreite übertrifft dabei herkömmliche Laminatoren und hebt Durchsatz, Stabilität und Planbarkeit auf ein neues Niveau.

Vom Preprint zur Prozessinnovation

NextGraphX nutzt digitale Preprint-Technologie, um brillante Grafiken direkt im Produktionsfluss zu erzeugen. Für Verarbeiter und FMCG-Marken bedeutet das: kürzere Lieferzeiten, geringere Kosten und eine deutlich höhere Reaktionsfähigkeit auf Marktanforderungen. Gleichzeitig werden Materialeinsatz und Abfall reduziert – ein wichtiger Schritt hin zu nachhaltigeren Verpackungslösungen.

Als integraler Bestandteil des Corruverse ist NextGraphX eingebettet in ein digitales Gesamtsystem, das jeden Schritt der Wertschöpfungskette vernetzt. Ziel ist es, Produktionsprozesse konsequent zu optimieren – besser, günstiger und schneller.

Besser, günstiger, schneller – die Vorteile im Überblick

Besser:

NextGraphX ersetzt die klassische Litho-Laminierung durch einen einzigen Prozessschritt innerhalb der Wellpappenherstellung. Die Produktion reduziert sich auf drei Kernschritte: Drucken, Wellpappenherstellung und Weiterverarbeitung. Das steigert die Gesamtanlageneffektivität, erhöht die Stabilität und verbessert die Produktionsplanung. Gleichzeitig ermöglicht der integrierte Digitaldruck hochwertige Grafiken mit echtem Mehrwert.

Günstiger:

Der Wegfall des aufwendigen Laminierungsprozesses – inklusive kostenintensiver Klebstoffe – senkt die Gesamtkosten deutlich. Durch den Einsatz leichterer Papiergrammaturen reduzieren sich zudem die Kosten pro Karton. Dank „Print-to-Order“-Fertigung, minimalem Abfall und hoher Arbeitsbreite wird der Durchsatz maximiert.

Schneller:

Mehrere SKUs auf einer einzigen Rolle zu drucken, macht lange Rüstzeiten überflüssig. Auftragsdurchlaufzeiten verkürzen sich erheblich, während Multi-Lane- und Multi-Job-Batch-Printing die parallele Produktion mehrerer Aufträge erlaubt.

Stimmen aus der Führungsebene

Für Günther Huber, Head of Business Unit Equipment, markiert NextGraphX einen Wendepunkt: „NextGraphX bedeutet einen großen Fortschritt für Hersteller hochwertiger Wellpappenverpackungen. Durch die Kombination modernster Prozesstechnologie mit Digitaldruck bieten wir unübertroffene Effizienz und Flexibilität. NextGraphX ist nicht nur eine Vision, sondern eine Transformation des gesamten Value Streams.“

Auch Helmut Kraus, Head of Business Unit Digital & Logistics, blickt klar nach vorn: „FMCG-Brands fordern Schnelligkeit, Flexibilität und Nachhaltigkeit. Mit NextGraphX ermöglicht BHS Corrugated Verarbeitern und Herstellern, diese Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig eine erstklassige Druckqualität zu gewährleisten. Das ist die Zukunft der Wellpappverpackungen: digital, dynamisch und kostengünstig.“