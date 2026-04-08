Antalis übernimmt Hein Verpackungen

Wellpappenverpackung

Antalis hat Hein Verpackungen übernommen, einen deutschen Hersteller von kundenspezifischen Verpackungen aus Wellpappe und POS-Display-Lösungen.

Hein Verpackungen mit Sitz im bayerischen Lauterhofen wurde 1928 gegründet und beschäftigt rund 50 Mitarbeitende. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von etwa 8 Millionen Euro. Hein Verpackungen beliefert Kunden in Deutschland sowie in weiteren europäischen Märkten, unter anderem aus der Automobil-, Lebensmittel- und Elektronikindustrie. Das Unternehmen entwickelt und produziert kundenspezifische Verpackungen und Displays aus Wellpappe.

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Mit der Übernahme erweitert Antalis seine Aktivitäten im Bereich industrieller und konstruktiver Verpackungen. Zudem ergänzt Hein Verpackungen das Angebot von Antalis im deutschen Verpackungsmarkt.

Hervé Poncin, Chief Executive Officer von Antalis, erklärt: „Wir freuen uns, das Team von Hein Verpackungen bei Antalis begrüßen zu können. Die Erfahrung des Unternehmens im Bereich kundenspezifischer Verpackungen und POS-Displays ergänzt unsere Aktivitäten im Verpackungssegment.“

Stephan Hein, Geschäftsführer von Hein Verpackungen, sagt: „Der Beitritt zu Antalis eröffnet Hein Verpackungen neue Möglichkeiten innerhalb einer international tätigen Unternehmensgruppe. Wir werden weiterhin in Verpackungslösungen aus Wellpappe tätig sein und unsere Kunden betreuen.“