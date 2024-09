Effizienter Klebstoffauftrag für nachhaltige Verpackungsherstellung

Fachpack: Baumer hhs

Auf der diesjährigen Fachpack (24. – 26. September 2024 in Nürnberg) legt Baumer hhs einen starken Fokus auf die Breite seines Nachhaltigkeitsansatzes. Im Rahmen dieses Ansatzes hinterfragt das zu den weltweit führenden Anbietern von Lösungen für den industriellen Klebstoffauftrag und die zugehörige Qualitätssicherung zählende Unternehmen den Klebstoffeinsatz in der Verpackungsherstellung ganzheitlich. Unter dem Motto „Rethink. Renew. Recycle.“ prüft Baumer hhs bei allen Anwendungen, inwieweit sich der Klebstoffverbrauch minimieren oder sich Prozesse und Produkte auf andere Weise umweltverträglicher gestalten lassen. Inzwischen hat das Unternehmen viele Innovationen entwickelt, bei denen signifikante Verbesserungen der Nachhaltigkeit Hand in Hand mit wirtschaftlichen Vorteilen gehen.

Erhebliche Klebstoff-Einsparung

Ein Ziel lautet Reduzierung des Klebstoffauftrags. Bei vielen Verpackungsprodukten ist sie möglich, ohne die Qualität der Verklebungen bzw. ihre Funktionalität zu beeinträchtigen. Im Zusammenspiel mit der Intelligenz der Steuerungsgeräte ermöglicht die Leistungsfähigkeit der elektrischen Auftragsventile und der Sensorik von Baumer hhs eine einzigartig genaue Dosierung und Applizierung von Klebstoff auf Klebelaschen. Indem der Klebstoffauftrag dabei unterbrochen wird, also statt Klebstoffraupen exakt definierte Klebstoffpunkte aufgetragen werden, kann der Verbrauch häufig um mindestens 50 % verringert werden – damit auch die CO 2 -Emissionen.

Palettensicherung mit Klebstoff

In anderen Anwendungen wie etwa der Palettensicherung ermöglicht es die Technik von Baumer hhs, per Klebstoffauftrag Folien zu ersetzen. So lassen sich Umverpackungen, Transport- und Versandkartons auf Paletten sicher fixieren, indem auf sie geringe Mengen Antirutschklebstoff aufgesprüht werden. Der Einsatz von Stretch- und Wickelfolien oder Schrumpfschläuchen wird minimiert oder kann sogar ganz wegfallen. Aktuell werden in Projekten beim Verschließen von Versandkartons erfolgreich auch Klebebänder gegen Klebstoff ersetzt.

Zwei Praxisbeispiele

Hier zwei Beispiele, wie Baumer hhs-Technologie Ressourcen schont und so zu einer nachhaltigen Verpackungsproduktion beiträgt: Die elektrischen Ventile des Unternehmens benötigen keine Druckluftversorgung, wie das bei pneumatischen Ventilen der Fall ist. Zudem sind sie energieeffizient, wartungsarm, lassen sich bei Bedarf leicht reparieren und zeichnen sich generell durch lange Lebensdauer aus. Die neuen DF-Heißleimschläuche von Baumer hhs verringern mit ihrer Metallinnenseele den Energieverbrauch um etwa 20 %. Weiterhin schließen sie Verbrennungen von Heißleim im Schlauch aus und verhindern somit auch den Ausfall von Ventilen. Das reduziert Maschinenstillstände und maximiert die Verfügbarkeit.

Als Mitglied der 4evergreen-Allianz und Sugra-Entwicklungspartner arbeitet Baumer hhs aktiv an Lösungen für die Zukunft mit – unter anderem an nachhaltigen Klebstoffen.

Auf der FachPack 2024 ist Baumer hhs über seinen Messestand in Halle 2 hinaus als Sugra-Entwicklungspartner auch auf dem Messestand der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) in Halle 4A (Stand 115) präsent.

