Cloud-Plattform zur digitalen Transformation in 4 Schritten

PacLinc von AixPano

Die AixPano B.V., ein in Heerlen (NL) ansässiger Entwickler plattformbasierter Softwarelösungen für die Verpackungsbranche, bringt PacLinc auf den Markt. Diese cloudbasierte Prozessmanagement- und Kollaborationsplattform digitalisiert zentrale Abläufe in der Entwicklung, Produktion und Beschaffung von Verpackungen. Für eine effiziente Implementierung in der Verpackungsindustrie hat AixPano ein praxisorientiertes 4-stufiges Einführungskonzept entwickelt.

Effizienz entlang der Verpackungs-Wertschöpfungskette

Mit PacLinc bietet AixPano der Verpackungsindustrie eine End-to-End-Lösung zur ganzheitlichen digitalen Steuerung von Prozessen, Daten und Kommunikation. Die Plattform sorgt für einheitliche Abläufe sowohl in den internen Prozessen als auch in der Zusammenarbeit mit Kunden (Markenartikler, Handelsunternehmen), Lieferanten und Dienstleistern. PacLinc deckt mehrere Stufen des Verpackungsentwicklungs- und Beschaffungsprozesses ab – von der Ideenentwicklung und Designphase über die Verpackungsentwicklung, Druckvorstufe, Anfrage und Angebot bis hin zur Bestellung und der Beschaffung auftragsbezogener Waren wie Werkzeuge und Druckplatten. Dabei werden alle Beteiligten digital miteinander vernetzt, um Effizienz, Qualität und Transparenz zu verbessern.

Anzeige

Entwickelt für die Anforderungen von Verpackungsherstellern

PacLinc ist eine skalierbare SaaS-Lösung, die speziell auf die Bedürfnisse von Verpackungsproduzenten, deren Kunden und Lieferanten zugeschnitten ist. AixPano passt die Implementierung individuell an, um eine optimale digitale Prozesssteuerung zu gewährleisten.

Die Plattform besteht aus zwei zentralen Modulen: Die Produzenten-Plattform bündelt die internen Prozesse der Verpackungshersteller, während das „Brand Cloud Office“ die Aufgaben, Bestellungen und Abläufe von Kunden aus dem Marken- und Retail-Bereich abbildet.

Durch konsequente Standardisierung und Automatisierung reduziert PacLinc den Aufwand für Routinetätigkeiten in Vertrieb, Kundenservice und technischer Vorbereitung erheblich – auch werksübergreifend. Gleichzeitig minimiert es Fehler, verkürzt Reaktions- und Durchlaufzeiten und verbessert Transparenz sowie Nachverfolgung. Auch der Beschaffungsaufwand für Kunden wird deutlich reduziert.

AixPano begleitet Verpackungshersteller mit einem strukturierten Ansatz bei der digitalen Transformation. Die Einführung erfolgt in mehreren definierten Schritten anhand einer eigens entwickelten Analyse- und Prozessmodellierungsmethodik. Dahinter stehen fast 30 Jahre Erfahrung in der Umsetzung digitaler Prozessmanagement-Lösungen für anspruchsvolle Kundenanforderungen.

Einführung in 4 Schritten

PacLinc bietet eine 4-Schritte-Strategie zur digitalen Transformation von Verpackungsunternehmen. Erstens optimiert es durch Standardisierung und Vernetzung administrative Prozesse, um Effizienz zu steigern. Zweitens ermöglicht eine digitale Kundenplattform eine transparente und einfache Zusammenarbeit rund um die Uhr. Drittens erweitert PacLinc das Serviceangebot des Verpackungsherstellers zu einem „One-Stop-Shop“, wodurch die Kundenbindung gestärkt wird. Viertens vernetzt es digitale Produktionsprozesse mit Vor-Prozessen, um den Nutzen der digitalen Technik insgesamt zu erhöhen und neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen. So wird die Verpackungsproduktion effizienter, flexibler und zukunftssicher.

Fullservice-SaaS-Lösung

Die PacLinc Plattform bietet AixPano-Kunden ein Höchstmaß an Datensicherheit und -integrität. Die Lösung wird in Deutschland in einem hochsicheren, zertifizierten Rechenzentrumsverbund gehostet und komplett von AixPano betrieben und supportet.

„PacLinc ermöglicht Verpackungsherstellern, ganzheitliche, vernetzte digitale Prozesse zu schaffen und somit die Zusammenarbeit mit ihren Kunden, ihre Effizienz in den administrativen Prozessen und ihren Geschäftserfolg zu optimieren“, erklärt AixPano-Geschäftsführer Jörg Fischer. „Unternehmen, die mit PacLinc arbeiten, können flexibler und reaktionsschneller agieren, um auch spezifische Kundenanforderungen durch Prozessautomatisierung und die Eliminierung manueller Touchpoints schneller zu erfüllen.“

Bedeutende Branchenplayer profitieren von PacLinc

PacLinc wurde schon bei mehreren Verpackungsproduzenten mit großem Erfolg implementiert, so zum Beispiel in drei deutschen Wellpappenwerken von Smurfit Westrock. Aufgrund der überaus positiven Erfahrungen mit der Plattform ist die Einführung von PacLinc an weiteren Smurfit Westrock Standorten geplant. Von den Effizienz- und Kostenvorteilen, die die neuen Cloudlösungen von AixPano Nutzern erschließen, profitiert auch bereits die Faltschachtelentwicklung und -produktion bei GIZEH in Gummersbach.