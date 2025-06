Heidelberg präsentiert neue Cartonmaster: Erweiterung des Verpackungsportfolios für wachsendes Faltschachtel-Segment

Kooperation mit kooperiert mit Manroland Sheetfed

Der weltweite Verpackungsmarkt wächst seit über einem Jahrzehnt kontinuierlich – mit anhaltender Dynamik. Besonders das Segment für Faltschachteln in hohen Auflagen, insbesondere in den Bereichen Lebensmittel, Getränke und Konsumgüter, verzeichnet überdurchschnittliche Wachstumsraten. Bedient wird dieses Marktsegment vor allem durch Bogenoffsetdruckmaschinen im Großformat der Formatklasse 6 (105 x 145 cm).

Rechtzeitig zum 175-jährigen Bestehen erweitert die Heidelberger Druckmaschinen AG ihr Portfolio um die Cartonmaster CX 145. Die neue Maschine adressiert gezielt Verpackungskunden mit hohem Produktionsvolumen und ergänzt das bestehende Angebot im Bereich Faltschachteldruck.

Anzeige

Mit der Cartonmaster CX 145 positioniert sich Heidelberg als vollständiger Lösungsanbieter für die industrielle Faltschachtelproduktion. Im Rahmen der unternehmenseigenen Wachstumsstrategie wird damit eine strategische Lücke im Produktsortiment geschlossen.

„Mit unserer neuen Cartonmaster CX 145 ist Heidelberg Vollsortimenter für den Bereich Faltschachteldruck,“ so Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie & Vertrieb bei Heidelberg. „Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie erweitern wir das Angebot im Verpackungsbereich und schließen damit zugleich eine bestehende Lücke in unserem Portfolio.“

Digitale Integration und globale Servicekompetenz

Die Cartonmaster CX 145 basiert auf der Roland Evolution 900 von Manroland Sheetfed und ist vollständig in das digitale Ökosystem von Heidelberg integriert. Die Maschine lässt sich sowohl in den Prinect Workflow als auch in Systeme von Drittanbietern einbinden. Leistungsdaten sind über das Heidelberg-Kundenportal jederzeit verfügbar.

Zum Leistungsumfang gehören neben der Maschine im Heidelberg-Design auch Vertrieb, Installation, Anwenderschulungen, technischer Support und die Versorgung mit Verbrauchsmaterialien.

Verpackungsproduzenten im Hochvolumensegment legen besonderen Wert auf hohe Maschinenverfügbarkeit, geringe Komplexität und einen effizienten, global verfügbaren Service. Heidelberg adressiert diese Anforderungen mit einer weltweiten Service-Infrastruktur, die kurze Reaktionszeiten und lokale Ersatzteilversorgung sicherstellt.

Die Cartonmaster CX 145 ist ab sofort verfügbar. Die erste Kundeninstallation ist für das Jahr 2026 geplant, gefolgt von einem weltweiten Rollout. Die stärkste Nachfrage wird in Nordamerika, Europa und China erwartet.

Systemanbieter für die komplette Faltschachtelproduktion

Mit der Einführung der Cartonmaster CX 145 unterstreicht Heidelberg seinen Anspruch, als Systemanbieter für die durchgängige Produktion von Faltschachteln aufzutreten. Das bestehende Maschinenportfolio umfasst unter anderem die Speedmaster-Serie in den Formaten 50 x 70 cm und 70 x 100 cm sowie die Hochleistungsmaschine Speedmaster XL 106.

Für die Weiterverarbeitung arbeitet Heidelberg mit dem Partner MK Masterwork zusammen und bietet integrierte Lösungen inklusive Automatisierung und Robotik an. Im Bereich der höchstproduktiven Faltschachtelproduktion rundet die rollenbasierte Boardmaster das Angebot nach oben hin ab.

Die neue Cartonmaster CX 145 schließt die bisherige Lücke zwischen dem Speedmaster-Angebot und der Boardmaster. Alle Maschinen sind Teil des digitalen Heidelberg-Ökosystems, das aus Hard- und Software, Verbrauchsmaterialien, Services, Schulungen und Beratung besteht. Ziel ist es, dieses Angebot schrittweise zu einer vollumfänglichen End-to-End-Lösung für Verpackungskunden auszubauen.

„Mit der Aufnahme der Cartonmaster CX 145 in unser Portfolio unterstreichen wir unseren Ansatz als Systemintegrator für die End-to-End-Produktion von Faltschachteln,“ sagt Jürgen Otto, Vorstandvorsitzender bei Heidelberg. „Aufgrund unserer sehr guten Position im Segment für Faltschachteln erwarten wir auch für das neue Angebot einen hohen Kundenzuspruch und steigende Umsätze,“ so Jürgen Otto, Vorstandvorsitzender bei Heidelberg .