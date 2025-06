ESD Paper Bag gewinnt WorldStar Global Packaging Award 2025

Weber Verpackungen

Große Auszeichnung für eine große Innovation: Der ESD Paper Bag von Weber Verpackungen wurde am 30. Mai 2025 auf der Fachmesse IPACK-IMA in Mailand mit dem renommierten WorldStar Global Packaging Award der World Packaging Organisation ausgezeichnet. Nach dem Gewinn des Deutschen Verpackungspreises 2024 erhält die nachhaltige Papierverpackung nun auch internationale Anerkennung. Ein klarer Beleg für den Innovationsgeist von Weber Verpackungen, die mit dem ESD Paper Bag eine umweltfreundliche und leistungsstarke Alternative zu herkömmlichen ableitfähigen Kunststoffverpackungen geschaffen haben.

Schutz vor unsichtbarer Gefahr

Elektrostatische Entladungen – vielen bekannt durch das unangenehme Kribbeln beim Berühren einer Türklinke – können bei empfindlicher Elektronik gravierende Schäden verursachen. Deshalb sind ESD-Verpackungen (Electro Static Discharge) für diese Produkte essenziell: Sie schützen zuverlässig während Lagerung und Transport.

Anzeige

Weltneuheit: Der erste antistatische Beutel aus Papier

Weber Verpackungen mit Sitz in Wickede/Ruhr (NRW) bietet mit dem ESD Paper Bag die weltweit erste ableitfähige ESD-Verpackung aus 100 % Recyclingpapier an. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kunststofflösungen ist der Beutel vollständig recycelbar, ressourcenschonend und emissionsarm – bei gleichzeitig hervorragender technischer Leistung.

Die nach DIN EN 61340-5-3 genormte Verpackung für elektronische Bauteile erreicht einen Volumenwiderstand von 5,6 x 10⁴ Ω (gemessen nach DIN EN 61340-2-3) – ein Spitzenwert, der konventionelle Kunststoffverpackungen übertrifft. Weitere Pluspunkte: Der ESD Paper Bag ist unempfindlich gegenüber Luftfeuchtigkeit, langlebig und besitzt mit 210 kPa Berstfestigkeit (ISO 2758 / TAPPI T403) sowie 4,3 N Klebenahtfestigkeit (DIN EN ISO 1924-2/100/20) exzellente Transporteigenschaften.

Hinweis: Der Beutel ist nicht als alleinige, direkt anliegende Verpackung von elektrostatisch gefährdeten Bauteilen (ESDS) außerhalb einer EPA zugelassen.

Technik trifft Nachhaltigkeit

„Wir freuen uns sehr, mit dem ESD Paper Bag nicht nur eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Kunststoffverpackungen anzubieten, sondern auch neue Maßstäbe in Sachen Funktionalität und Anwenderfreundlichkeit zu setzen“, so Dr. Carsten Schulze-Bentrop, Geschäftsführer von Weber Verpackungen. „Dank des integrierten Selbstklebestreifens ist der Beutel zudem besonders einfach in der Handhabung.“

Vielseitig, individualisierbar und online bestellbar

Erhältlich ist der ESD Paper Bag in sechs Standardgrößen von 13,5 x 15 cm bis 42 x 50 cm. Auf Wunsch bietet Weber Verpackungen auch kundenspezifische Formate und hochwertige Bedruckungen mit bis zu zehn wasserbasierten Farben an. Kurze Lieferwege, schnelle Lieferzeiten und exzellenter Kundenservice runden das Angebot ab.