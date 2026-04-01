Durst Group ernennt Wolfgang Knotz zum Chief Technology Officer (CTO)

Weichenstellung für die technologische Transformation im Jubiläumsjahr

Die Durst Group, ein weltweit führender Hersteller digitaler Druck- und Produktionstechnologien, hat Wolfgang Knotz mit Wirkung zum 1. April 2026 zum Chief Technology Officer (CTO) der Gruppe ernannt. Mit dieser Entscheidung unterstreicht das Unternehmen – anlässlich seines 90-jährigen Jubiläums – sein Bestreben, die Transformation vom Maschinenhersteller zum technologiegetriebenen Lösungsanbieter konsequent voranzutreiben.

Wolfgang Knotz bekleidete innerhalb der Durst Group über viele Jahre hinweg verschiedene Führungspositionen, zuletzt als Geschäftsführer der Durst Austria GmbH, wo er für die technologischen und operativen Aktivitäten am Standort Lienz verantwortlich war. Seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2013 hat er maßgeblich zur Gestaltung zentraler Produktions- und Technologiestrukturen beigetragen. Insbesondere als Entwicklungsleiter seit 2016 war er entscheidend an der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Optimierung digitaler Drucksysteme beteiligt und leistete damit einen wesentlichen Beitrag zur technologischen Führungsposition der Durst Group.

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Die Ernennung zum CTO erfolgt vor dem Hintergrund der strategischen Neuausrichtung der Durst Group, bei der Initiativen wie Kyveris den Übergang zu datengetriebenen, vernetzten Produktionslösungen beschleunigen.

„Im Rahmen eines intensiven Auswahlprozesses mit mehr als 600 Bewerberinnen und Bewerbern haben wir weltweit nach der idealen Besetzung für diese Schlüsselposition gesucht“, erklärt Christoph Gamper, CEO und Miteigentümer der Durst Group. „Am Ende wurde jedoch deutlich, dass sich die richtige Person bereits in unserem Unternehmen befindet. Wolfgang vereint technologische Expertise, strategische Weitsicht und ein tiefes Verständnis unseres Unternehmens wie kaum ein anderer.“

Gamper ergänzt: „Unsere Aufgabe als Management bestand daher nicht mehr darin, extern zu suchen, sondern die richtigen internen Rahmenbedingungen zu schaffen – damit sich Wolfgang vollständig darauf konzentrieren kann, die technologische Zukunft der Durst Group zu gestalten.“

Auch für Wolfgang Knotz war der Prozess selbst prägend: „Die intensiven Gespräche während des CTO-Auswahlverfahrens haben die enorme Chance deutlich gemacht, unseren Technologieansatz weiterzuentwickeln“, sagt Knotz. „In den Gesprächen mit Christoph wurde schnell klar, dass wir dieselbe Vision teilen: Durst muss sich konsequent vom Maschinenhersteller zu einem ganzheitlichen Technologie- und Lösungsanbieter weiterentwickeln.“

In seiner neuen Rolle wird Knotz für die gruppenweite Technologieagenda verantwortlich sein, mit einem starken Fokus auf der Integration von Software, Daten, Automatisierung und neuen Geschäftsmodellen. Ziel ist es, die Innovationskraft der Durst Group weiter zu stärken und Kunden weltweit noch umfassendere, integrierte Lösungen anzubieten.

Mit der Ernennung von Wolfgang Knotz sendet die Durst Group ein klares Signal: Im Jubiläumsjahr blickt das Unternehmen nicht nur auf 90 Jahre Innovation zurück, sondern gestaltet aktiv seine technologische Zukunft.

Über die Durst Group

Die Durst Group ist ein weltweit führender Hersteller industrieller digitaler Druck- und Produktionstechnologien. Das 1936 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Brixen, Italien, steht für technologische Innovation, einen hohen Anteil eigener Entwicklung sowie eine langfristige strategische Ausrichtung. Durst kombiniert Hardware, Software, Tinten und Dienstleistungen zu integrierten, skalierbaren Produktionslösungen für industrielle Anwendungen in den Bereichen Grafik, Etiketten & Verpackungen, Textilien, Keramik, Wellpappe und weiteren spezialisierten Segmenten.

Mit einem klaren Fokus auf Digitalisierung, Automatisierung und intelligente Systemintegration treibt die Durst Group die Transformation hin zu vernetzten, datengetriebenen Produktionsumgebungen voran.

KI, Digitalisierung und Automatisierung in Print & Packaging sind die Topthemen beim EUROPEAN PRINTING SUMMIT (29. und 30. September 2026) im Signal Iduna Park in Dortmund. Vergünstigte Blind-Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.european-printing-summit.com.