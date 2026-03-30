Flexo-Punkt und XSYS setzen erfolgreiche Zusammenarbeit fort

Flexo-Druckvorstufe

Gemeinsame Entwicklungsprojekte und technologische Investitionen prägen seit Jahren die Zusammenarbeit zwischen der Flexo-Punkt Druckformen GmbH und dem Systemanbieter XSYS. Das Unternehmen aus Melle arbeitet seit 2008 mit dem Hersteller von Flexodruckplatten, Belichtungssystemen und Workflowlösungen zusammen. Ziel ist es, Produktionsprozesse in der Druckvorstufe weiter zu standardisieren und die Anforderungen der Verpackungsindustrie hinsichtlich Qualität, Geschwindigkeit und Reproduzierbarkeit zu erfüllen.

Flexo-Punkt feierte im vergangenen Jahr sein 30-jähriges Firmenjubiläum. Das Unternehmen produziert Druckplatten und Sleeves für den Flexodruck und beschäftigt derzeit 55 Mitarbeitende. Die Produktionsstätte in Melle umfasst rund 2.120 Quadratmeter. In den vergangenen Jahren wurden mehrere Investitionen in Belichtungs- und Verarbeitungstechnologie umgesetzt, unter anderem in Zusammenarbeit mit XSYS.

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„Bereits zu Beginn der Zusammenarbeit war für uns entscheidend, einen Partner zu finden, der sowohl technologisch als auch in der Projektarbeit zuverlässig ist“, sagt Geschäftsführer Vadim Becker. Neben der technischen Ausstattung spielt für das Unternehmen insbesondere die Weiterentwicklung von Produktionsprozessen eine Rolle.

In den vergangenen Jahren wurden mehrere Projekte gemeinsam umgesetzt, bei denen neue Technologien in die Vorstufe integriert wurden. Dabei geht es unter anderem um Prozessstabilität, reproduzierbare Druckergebnisse und eine stärkere Automatisierung der Plattenherstellung.

Investitionen in Belichtungs- und Verarbeitungstechnik

Im Jahr 2022 installierte Flexo-Punkt einen ThermoFlexX-60D-Laserbelichter mit Woodpecker-Nano-Oberflächenraster sowie einen Catena-E-LED-Belichter. Ziel der Investition war es, die Produktionsgeschwindigkeit zu erhöhen und gleichzeitig die Prozessstabilität zu verbessern.

Nach Angaben des Unternehmens ermöglicht der Automatisierungsgrad des ThermoFlexX-Systems eine weitgehend standardisierte Bebilderung von Flexodruckplatten. Zudem lassen sich unterschiedliche Dateiauflösungen innerhalb einer Platte kombinieren und parallel bebildern. Ein weiteres technisches Detail ist der Vakuum-Slider des Systems, der das Abkleben bei Teilplatten überflüssig macht.

Neben der Produktion spielt auch der technische Support eine Rolle. Flexo-Punkt nutzt nach eigenen Angaben die Remote-Support-Funktionen von XSYS, um Wartungs- oder Diagnosearbeiten aus der Ferne durchzuführen. Dadurch sollen Ausfallzeiten reduziert und Serviceeinsätze vor Ort minimiert werden.

Auch der Catena-E-LED-Belichter wurde in der Produktion integriert. Das System arbeitet mit LED-Technologie und ist für die Rückseitenbelichtung von Flexodruckplatten ausgelegt.

Neue Plattentechnologie

Parallel zur Installation der neuen Anlagen stellte Flexo-Punkt Teile seiner Produktion auf nyloflex-FTV-Druckplatten um. Diese sind für den Druck flexibler Verpackungen konzipiert und können sowohl mit UV-Röhren als auch mit UV-LED-Belichtung verarbeitet werden. Die Technologie gilt als Weiterentwicklung der nyloflex-NEF-Plattenserie.

Nach Angaben des Unternehmens lassen sich damit feine Rasterstrukturen auf Foliensubstraten realisieren. Gleichzeitig eignen sich die Platten für lösemittelbasierte und PU-Farben.

Die FTV-Platten können zudem mit den Woodpecker-Oberflächenrastertechnologien der ThermoFlexX-Belichter kombiniert werden. Diese Rasterstrukturen sollen eine kontrollierte Farbübertragung im Flexodruck unterstützen.

Vorstufenprozesse und Systemintegration

Ein weiterer Aspekt der Zusammenarbeit betrifft die Integration verschiedener Prozessschritte in der Flexodruckvorstufe. XSYS bietet Technologien für mehrere Stufen der Plattenherstellung, darunter Belichtungssysteme, Plattenmaterialien und Workflowkomponenten.

Für Flexo-Punkt bedeutet dies, dass unterschiedliche Anforderungen aus der Verpackungsproduktion – etwa aus den Bereichen flexible Verpackungen, Etiketten oder Wellpappe – mit aufeinander abgestimmten Technologien umgesetzt werden können.

„Für unsere Kunden steht vor allem Prozesssicherheit im Vordergrund“, sagt Becker. In der Praxis gehe es darum, reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen und Produktionszeiten zu verkürzen.