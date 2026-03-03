delfort produziert Papier fossilfrei

Faserbasierte Verpackungen

delfort, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Spezialpapieren, hat seinen finnischen Standort in Tervakoski vollständig auf fossilfreie Energie umgestellt. Mit der Inbetriebnahme der weltweit größten dampferzeugenden Wärmepumpe sowie eines Elektrodenkessels kann das Werk sämtliche Spezialpapiere ohne den Einsatz fossiler Brennstoffe produzieren.

Mit dem Einbau der Großwärmepumpe als finalem Schritt des Dekarbonisierungsprojekts zählt der Standort nach Unternehmensangaben zu den modernsten und energieeffizientesten Papierproduktionen weltweit. Die Anlage nutzt industrielle Abwärme zur Dampferzeugung, die im Produktionsprozess eingesetzt wird. Ergänzt wird das System durch einen Elektrodenkessel, der die vollständig elektrische und damit fossilfreie Energieversorgung sicherstellt.

Insgesamt investierte delfort mehr als 50 Millionen Euro in die Transformation der Energieinfrastruktur. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken, fossile Brennstoffe vollständig zu ersetzen und den Standort bilanziell emissionsfrei zu betreiben.

„Das Projekt ist für uns ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Netto-Null-Ziel und hilft gleichzeitig dabei, unsere Kunden bei der Verwirklichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen“, sagt Hannes Kinast, COO von delfort.

CFO Ilkka Saarinen betont die strategische Bedeutung der Investition: „Für uns ist das ein großer Schritt in Richtung Dekarbonisierung, Effizienzsteigerung und Zukunftssicherheit, denn damit verbessern wir unsere Leistungsfähigkeit deutlich.“

Kinast ergänzt: „Das System ist ein Musterbeispiel für die industrielle Energietransformation und unterstreicht unseren maßgeblichen Beitrag zum Klimaschutz sowie unseren Innovationsvorsprung innerhalb der Industrie, verantwortungsvolle und nachhaltige Papierlösungen für unsere Kunden zu entwickeln.“

Von der Umstellung profitieren insbesondere Kunden aus den Bereichen Lebensmittelverpackungen, Energietransmission und -speicherung, Druck, Pharma sowie FMCG, die durch den Bezug fossilfrei produzierter Spezialpapiere ihre eigene Ökobilanz verbessern können.

Die Finanzierung des Projekts erfolgte teilweise durch das finnische Ministerium für Wirtschaft und Beschäftigung sowie durch das europäische Förderprogramm NextGenerationEU.

Mit der Umstellung des Standorts Tervakoski setzt delfort einen weiteren Schritt zur Erreichung seiner Netto-Null-Treibhausgasziele bis spätestens 2050.