Rückgang des Druckfarbenabsatzes in Deutschland

Seit 2019 ist der Absatz an Druckfarben um 143 Tausend Tonnen zurückgegangen

Wie das führende Consulting-Unternehmen für die Druckindustrie, Apenberg & Partner, jüngst berichtete, geht die abgesetzte Druckfarbenmenge an Druckfarbe stetig zurück. Seit 2019 ist der Absatz an Druckfarben um 143 Tausend Tonnen zurückgegangen (-33%). Die Preise für Druckfarben sind hingegen seit 2019 deutlich gestiegen. 2023 lagen die Preise für Druckfarbe rund 32 Prozent über dem Preis von 2020.

Bis 2022 war das Marktvolumen der Druckfarben stabil (CAGR15-22 -1,2%; CAGR ist die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate einer Kennzahl über einen festgelegten Zeitraum). Im Jahr 2023 ist das Marktvolumen der Druckfarben jedoch um 165 Millionen Euro (-11%) zurückgegangen. Dieser Trend zeichnet sich sowohl bei schwarzer Druckfarbe als auch bei „Anderen Druckfarben“ (nicht schwarze Druckfarben) ab. Das Marktvolumen des Segments der Schwarzen Druckfarben ist mit einem CAGR15-23 von -3,8 Prozent stärker rückläufig als das Marktvolumen der „Anderen Druckfarben“ (CAGR15-23 -2,3%).

Anzeige

Von 2015 bis 2019 ist die abgesetzte Menge an Druckfarben von 506 Tausend Tonnen auf 436 Tausend Tonnen gesunken (-14%). Mit Beginn der Corona-Pandemie 2020 ist die abgesetzte Menge an Druckfarben innerhalb eines Jahres um 60 Tausend Tonnen auf 376 Tausend Tonnen zurückgegangen. Nach einem leichten Anstieg der abgesetzten Menge im Jahr 2021 (+5 Tausend Tonnen) ist die abgesetzte Menge an Druckfarben in den Jahren 2022 und 2023 jeweils um etwa 40 Tausend Tonnen gesunken. 2023 wurden mit 293 Tausend Tonnen rund 58 Prozent der Menge abgesetzt, die im Jahr 2015 abgesetzt wurde. Der Absatz an schwarzen Druckfarben (CAGR15-19 -6,1%) ist vor 2020 stärker zurückgegangen als der Absatz von „Anderen Druckfarben“ (CAGR15-19 -3,1%). Ab 2020 ist der Absatz von „Anderen Druckfarben“ mit einem jährlichen Rückgang von -8,4 Prozent deutlich stärker rückläufig als der Absatz von schwarzen Druckfarben (CAGR20-23 -5,8%).

Innerhalb der letzten acht Jahre sind die Preise für Druckfarben um etwa 35-40 Prozent gestiegen. 2015 kostete eine Tonne schwarze Druckfarbe 2.424 Euro, 2023 lag der Preis bei 3.270 (+846 Euro). Der Preis für andere Druckfarben ist von 3.008 (2015) um 1.248 Euro auf 4.256 Euro (2023) gestiegen. Von 2015 bis 2019 sind die Preise für Druckfarben nur leicht gestiegen (schwarze Druckfarben CAGR15-19 0,4 %; Andere Druckfarben CAGR15-19 1,8%). Von 2021 auf 2022 sind die Preise für Druckfarben stark gestiegen (schwarze Druckfarben +18%; „Andere Druckfarben“ +22%). 2023 sind die Preise für Druckfarben lediglich leicht gestiegen. „Andere Druckfarben“ sind im Verhältnis zum Segment schwarze Farbe teurer geworden. 2015 waren „Andere Druckfarben“ 24 Prozent teurer als schwarze Druckfarben. 2023 waren „Andere Druckfarben“ 30 Prozent teurer.