Nicolas Wiedmann wird für die nächsten zwei Jahre Vorsitzender von EuPIA

Druckfarbenhersteller

Im Rahmen der jährlichen EuPIA-Konferenz wurde Nicolas Wiedmann, CEO von Siegwerk Druckfarben, zum neuen Vorsitzenden von EuPIA für die kommende Amtszeit gewählt. Heiner Klokkers, CEO der Flint Group’s Publications Division und Packaging Ink Europe, übernimmt das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden.

In seiner Antrittsrede betonte Nicolas Wiedmann sein Engagement, die Relevanz von EuPIA für alle Interessengruppen weiter zu stärken und gleichzeitig die Mission der Organisation aufrechtzuerhalten: für richtungsweisende politische Rahmenbedingungen einzutreten, die Innovationen in der Branche fördern und zugleich die Entwicklung sicherer, nachhaltiger und optisch ansprechender Druckprodukte unterstützen.

Er dankte Mehran Yazdani von Sun Chemical für dessen herausragende Arbeit als vorheriger Vorsitzender: „Ich bin dankbar für die vergangenen zwei Jahre, in denen ich das Privileg hatte, EuPIA zu leiten, und für die Unterstützung, die ich beim Navigieren durch regulatorische und gesellschaftliche Herausforderungen erhalten habe. Ich wünsche Nicolas alles Gute und werde ihn sowie alle Mitglieder auch weiterhin im Rat unterstützen“, so Yazdani.

Die kommenden zwei Jahre unter der Leitung von Nicolas Wiedmann versprechen sowohl herausfordernd als auch spannend zu werden. „Es ist mir eine Ehre, den Vorsitz von EuPIA zu übernehmen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern und dem EuPIA-Team, während wir uns weiterhin anpassen, innovativ bleiben und sicherstellen, dass die europäische Druckfarbenindustrie wettbewerbsfähig bleibt“, erklärte Wiedmann.

Über EuPIA

EuPIA ist seit über 20 Jahren die Stimme der Druckfarbenhersteller in Europa. Die Organisation wurde 2003 als Fachbereich des CEPE (European Council of the Paint, Printing Ink and Artists’ Colours Industry) gegründet und vertritt mehr als 80 europäische Druckfarbenunternehmen sowie deren nationale Verbände.