Neue Eigentümer, neues Kapitel: hubergroup richtet sich strategisch neu aus

Druckfarben

Die hubergroup beginnt mit neuen Eigentümern und einem erweiterten Führungsteam ein neues Kapitel ihrer Unternehmensentwicklung. Unter der Leitung von Mavco Investments und der Avenue Capital Group richtet sich das Unternehmen klar auf globale Reichweite und nachhaltige Wertschöpfung aus. Ziel ist es, die Transformation der hubergroup weiter voranzutreiben, die Marktstellung im Bereich Spezialchemikalien auszubauen und die führende Rolle im Bereich Drucklösungen weiter zu festigen.

Am 8. April 2025 wurde die im November 2024 angekündigte Übernahme durch ein Konsortium, bestehend aus Mavco Investments – einer privaten Gesellschaft von Mitgliedern der Murugappa-Familie – und einem Fonds der Avenue Capital Group, erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion erhielt sämtliche regulatorischen Genehmigungen in den Ländern, in denen die hubergroup tätig ist.

Stimmen der neuen Eigentümer

„Die hubergroup verfügt über ein enormes Wachstumspotenzial“, sagt Vellayan Subbiah, Director von Mavco Investments. „Mit gezielten Investitionen in Innovation, Infrastruktur und Fachkräfte starten wir in eine neue Wachstumsphase – im Einklang mit unserem Selbstverständnis als langfristig orientierter, inhabergeführter Investor.“

Auch die Avenue Capital Group blickt optimistisch in die Zukunft: „Wir freuen uns, gemeinsam mit Mavco das Potenzial der hubergroup zu heben“, so Pankaj Goel (Head of Partnerships Asia Pacific) und Rohit Santani (Head of Partnerships India). „Unser Fokus liegt auf der Stärkung bestehender Kernmärkte und dem Ausbau wachstumsstarker Regionen. Die strategische Ausrichtung von Mavco ergänzt sich ideal mit dem Profil der hubergroup und unserem Investitionsansatz.“

Führungswechsel und personelle Verstärkung

Mit dem Abschluss der Transaktion scheidet Britta Hübner, bislang Chief Transformation Officer, aus dem operativen Geschäft aus. Sie hat die Neuausrichtung und den Eigentümerwechsel maßgeblich mitgestaltet und wird dem Unternehmen weiterhin als externe Beraterin zur Seite stehen.

Premal A. Desai, bislang Group CFO, übernimmt ab sofort die Rolle des Chief Executive Officer (CEO) und verantwortet künftig die Gesamtstrategie und Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Er wird eng mit den Eigentümern zusammenarbeiten und von einem erweiterten Management Board unterstützt, das die operative und strategische Führung übernimmt.

Die neue Führungsstruktur im Überblick:

Taner Bicer: Chief Commercial Officer – Chemicals (seit 11 Jahren bei hubergroup)

Carsten Zölzer: Chief Commercial Officer – Print Solutions (über 20 Jahre im Unternehmen)

Dr. Arup Basu: Chief Operating Officer (ab 1. Juni 2025, mit umfassender Erfahrung in der Chemie- und Fertigungsindustrie)

Die Position des CFO wird zeitnah neu besetzt. In der Übergangszeit übernimmt Premal Desai diese Funktion zusätzlich.

Starke Marktpräsenz und klare Zukunftsstrategie

Mit Produktionsstandorten in Europa und Indien sowie einer zunehmenden globalen Präsenz sieht sich die hubergroup optimal aufgestellt, um Kunden weltweit mit hochwertigen, innovativen Lösungen zu bedienen.

„Im Jahr ihres 260-jährigen Bestehens eröffnet diese Transaktion ein neues Kapitel für die hubergroup“, erklärt CEO Premal Desai. „Unsere strategischen Wachstumsziele basieren auf fundierter Expertise im Spezialchemikalienmarkt und einer starken Position im Drucksektor. Wir danken insbesondere Britta Hübner sowie unseren Treuhändervertretern Prof. Dr. Markus Stadler und Dr. Florian Dausend für ihre Unterstützung – und vor allem unseren Mitarbeitenden weltweit, die mit Engagement und Exzellenz den Geist unserer Organisation verkörpern. Mit diesem ‚ONE huber‘ Spirit blicken wir zuversichtlich in eine erfolgreiche Zukunft mit unseren neuen Partnern Mavco und Avenue Capital.“

Über hubergroup

Die hubergroup ist ein international führender Anbieter von Spezialchemikalien und Drucklösungen mit Hauptsitz in Deutschland. Das Unternehmen entwickelt seit über 260 Jahren innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen für den weltweiten Markt:

Die Division Print Solutions produziert Druckfarben, Lacke und Hilfsmittel für den Verpackungs-, Akzidenz- und Zeitungsdruck.

Die Division Chemicals stellt in ihren indischen Werken unter anderem Harze, Kaschierklebstoffe, Pigmente und Additive her.

Die hubergroup beschäftigt rund 3.000 Mitarbeitende in fast 30 Ländern und erzielte 2023 einen Jahresumsatz von rund 730 Millionen Euro.

Über das Konsortium

MAavco ist ein privates Investmentvehikel, das von M.A.M. Arunachalam, Vellayan Subbiah und Arun Venkatachalam der Murugappa-Familie geleitet wird, die über umfangreiche und vielfältige Erfahrung im Management von Unternehmen in verschiedenen Branchen in Indien verfügen.

Die Avenue Capital Group ist eine globale Investmentfirma, die sich auf Investitionen in Sondersituationen in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien konzentriert. Avenue wurde 1995 von Marc Lasry und Sonia Gardner gegründet und greift auf die Kompetenzen und Erfahrungen von über 60 Investmentprofis und mehr als 180 Mitarbeitern zurück, die von der Zentrale in New York und Büros in Europa, Asien und Abu Dhabi aus arbeiten. Avenue verwaltet Vermögenswerte von über 12 Milliarden US-Dollar.