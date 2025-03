Ralf Hildenbrand geht in den Ruhestand – Christopher van Laack wird Nachfolger

Siegwerk gibt Wechsel im Group Executive Committee bekannt

Siegwerk kündigt eine bedeutende Veränderung in seinem Führungsteam an. Ralf Hildenbrand, derzeit President Americas und Mitglied des Group Executive Committee, wird nach mehr als 36 Jahren im Unternehmen zum 1. Juli 2025 in den Ruhestand treten. Sein Nachfolger wird Christopher van Laack, aktuell Vice President Business Unit Paper & Board EMEA und Liquid Food Packaging bei Siegwerk.

Ralf Hildenbrand: Prägende Karriere und nachhaltige strategische Impulse

Hildenbrand begann seine Laufbahn bei Siegwerk 1989 als Assistent der Geschäftsleitung im Vertrieb Flexible Packaging und stieg rasch in leitende Positionen auf. Seit 2002 ist er Mitglied des Group Executive Committee und hat in dieser Funktion die globale Entwicklung des Unternehmens entscheidend mitgestaltet. Zu seinen wichtigsten Beiträgen zählen:

Leitung des globalen Business Unit Clusters Flexible Packaging sowie der Funktionen Global Technology, Product Safety & Responsibility (PSR) und Circular Economy Hub.

Maßgebliche Beteiligung an der internationalen Expansion von Siegwerk, u. a. durch die Akquisitionen von Color Converting Inc. (CCI) und dem Verpackungsfarbengeschäft von SICPA.

Entwicklung und Implementierung einer Differenzierungsstrategie für flexible Verpackungen.

Erfolgreiche Steuerung der Wachstumsstrategie in der Region Asien (2009-2019).

Gründung der Global Technology Funktion sowie der globalen Strategie für Produktsicherheit und -verantwortung.

Etablierung des Circular Economy Hub und Entwicklung der Kreislaufwirtschaftsstrategie von Siegwerk.

Seit 2019 verantwortete Hildenbrand als President Americas die strategische Weiterentwicklung des Geschäfts in Nord- und Südamerika.

Dr. Nicolas Wiedmann, CEO von Siegwerk, würdigte seine Verdienste: “Ralf Hildenbrand hat mit seiner strategischen Weitsicht, seinem Engagement und seiner Leidenschaft unser Unternehmen nachhaltig geprägt. Wir danken ihm herzlich für seine herausragenden Leistungen.”

Christopher van Laack: Erfahrene Führungspersönlichkeit für die Region Americas

Mit Christopher van Laack tritt ein erfahrener Manager die Nachfolge von Hildenbrand an. Van Laack begann seine Karriere 2008 als Trainee im Logistikmanagement bei Siegwerk und hat seitdem zahlreiche Führungspositionen übernommen:

Leitung des Bereichs Transport und Logistik (2013-2016).

Erfolgreiche Integration von Actega Colorchemie als Site Manager und Post Merger Integration Manager.

Ernennung zum Regional Sales Director Flexible Packaging EMEA (2018) mit Verantwortung für internationale Großkunden.

Seit 2021 Vice President Business Unit Paper & Board EMEA und Liquid Food Packaging, mit Fokus auf strategische Entwicklung und funktionale Beschichtungen.

Initiator der Circular Economy Coatings Einheit, die 2024 gegründet wurde.

Van Laack wird als neuer President Americas neben der regionalen Verantwortung auch die Bereiche Global Technology, Product Safety & Responsibility, den Circular Economy Hub sowie die Global Brand Owner Collaboration leiten. Die globale Business Unit Flexible Packaging wird künftig von Dirk Weißenfeldt, Chief Financial Officer (CFO) bei Siegwerk, übernommen.

Dr. Nicolas Wiedmann zeigte sich überzeugt von der Wahl: “Christopher van Laack bringt fundierte Erfahrung in Geschäftsentwicklung und operativer Exzellenz mit. Er ist die ideale Besetzung, um Wachstum und Innovation in der Region Americas weiter voranzutreiben.”

Der Wechsel im Group Executive Committee von Siegwerk tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.