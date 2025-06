hubergroup kündigt Preiserhöhun für nitrozellulosebasierte Produkte an

Lösemittelbasierte Druckfarben

hubergroup Print Solutions, ein weltweit führender Anbieter von Druckfarben, wird zum 1. Juli die Preise für seine in Europa hergestellten nitrozellulosebasierten Produkte anpassen. Hintergrund ist ein drastischer Anstieg der Rohstoffkosten, insbesondere bei Nitrozellulose, einem zentralen Bestandteil vieler lösemittelbasierter Druckfarben.

Die Höhe der Preisänderung orientiert sich am jeweiligen Nitrozellulosegehalt des Produkts und kann in Einzelfällen bis zu 10 Prozent betragen. Kunden werden individuell durch ihre Ansprechpartner vor Ort informiert und erhalten auf Wunsch detaillierte Informationen.

Nitrozellulose ist nicht nur in der Druckfarbenherstellung ein zentraler Rohstoff, sondern wird auch in verschiedenen anderen Industriezweigen eingesetzt. In den vergangenen Monaten ist die weltweite Nachfrage insbesondere im Bereich sogenannter „energetischer Anwendungen“ – etwa im militärischen Sektor – stark gestiegen. Diese Entwicklung hat zu einer globalen Verknappung und einem Preisanstieg von bis zu 50 Prozent für nitrozellulosehaltige Produkte geführt, die für Druckanwendungen verwendet werden.

„Wir sind uns bewusst, dass Preisanpassungen für unsere Kunden eine Herausforderung darstellen. Umso wichtiger ist es für uns, transparent zu kommunizieren und im Dialog zu bleiben“, erklärt Carsten Zölzer, Chief Commercial Officer Print Solutions bei hubergroup. „Unsere oberste Priorität bleibt die Stabilität unserer Lieferketten und die gewohnt hohe Qualität unserer Produkte.“

Um die Auswirkungen auf die Kunden möglichst gering zu halten, setzt hubergroup auf sein globales Liefernetzwerk und arbeitet intensiv daran, alternative Beschaffungsquellen zu erschließen. Dennoch sei die Preisanpassung unter den aktuellen Marktbedingungen nicht mehr vermeidbar, so das Unternehmen.

Gleichzeitig unterstreicht hubergroup sein Bekenntnis zu langfristigen und verlässlichen Partnerschaften. Kunden werden ermutigt, sich bei Fragen oder Unsicherheiten direkt an ihre Ansprechpartner zu wenden.