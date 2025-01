PU-Druckfarben: team WKA/team Kind junior setzt neue Maßstäbe im Flexodruck

Flexible Verpackungen

In einer kürzlich abgeschlossenen Drucktest-Serie hat der renommierte Prepress-Dienstleister team WKA/team Kind junior eindrucksvoll bewiesen, dass mit endlosen HD-Fotopolymer-Flexo-Runddruckformen exzellente Ergebnisse auf flexiblem Verpackungssubstrat erzielt werden können – und das unter Einsatz von Polyurethan (PU)-basierten Druckfarben. „Wir haben die aktuellen Anforderungen der Branche erkannt und mit einer klaren Lösung darauf reagiert. Gemeinsam mit unseren Kunden gehen wir den richtigen Weg, um gesetzliche Vorgaben zur Recyclingfähigkeit zu erfüllen“, erklärt Udo Linke, Inhaber von team WKA/team Kind junior.

Regulatorischer Druck als Innovationstreiber

Im Zuge der Weiterentwicklung der Circular Economy verschärfen sich die regulatorischen Anforderungen an Verpackungen in der EU stetig. Insbesondere Nitrocellulose (NC)-basierte Farbsysteme stehen zunehmend in der Kritik. Obwohl NC-Farben aufgrund ihrer schnellen Trocknung und hohen Beständigkeit lange Zeit als Standard im Verpackungsdruck galten, erschweren sie den Recyclingprozess erheblich. Neben unangenehmen Gerüchen und Verfärbungen führen sie zu einer geringeren mechanischen Festigkeit von Rezyklaten, was die Qualität der recycelten Materialien mindert.

Als zukunftsfähige Alternative haben viele Druckfarbenhersteller mittlerweile Polyurethan (PU)-basierte Farbserien entwickelt. Diese bieten eine hohe Oberflächenbeständigkeit und ermöglichen die Produktion recycelbarer, NC-freier Verpackungen, die sowohl in Kaschierungen als auch in Oberflächenanwendungen überzeugen. Allerdings erfordert die Verarbeitung von PU-Farben eine präzise Abstimmung aller Prozessparameter – insbesondere bei der Druckform, die eine Schlüsselrolle bei der Übertragung der Farbe auf das Substrat spielt.

Flexodruckformen für höchste Druckqualität

Um den Herausforderungen im moderner Verpackungsdruck gerecht zu werden, setzt team WKA/team Kind junior bei der Herstellung von Flexodruckformen auf fortschrittliche Technologien wie die New Technology Screen (NTS)-Rastertechnologie und die innovative HDR-Technologie. Diese ermöglichen nicht nur konsistente, hochqualitative Druckergebnisse, sondern sind auch speziell auf die Anforderungen endloser Verpackungsdesigns abgestimmt. Ergänzend passt das Unternehmen die Oberflächenstruktur der Flexodruckformen individuell an das jeweilige Farbsystem und Substrat an.

„Ich habe selten ein so herausragendes Druckergebnis gesehen – insbesondere mit PU-basierten Farben, die als anspruchsvoll in der Verdruckbarkeit gelten“, betont Udo Linke. „Das Ergebnis macht mich stolz auf unser Team und auf die großartige Zusammenarbeit, die dies möglich gemacht hat.“

Nachhaltigkeit und Präzision als Erfolgsfaktoren

Mit seiner konsequent ergebnisorientierten Herangehensweise setzt team WKA/team Kind junior neue Maßstäbe in der Druckvorstufe. „Unsere Kernkompetenz liegt darin, die Druckformtypen verschiedener Hersteller individuell zu bewerten und die optimale Lösung für unsere Kunden zu finden“, erklärt Udo Linke. „Unser Ziel ist es, selbst in dieser komplexen Materie jederzeit herausragende Druckergebnisse zu erzielen. Mit unseren Flexodruckformen schaffen wir Innovationen, die nicht nur qualitativ überzeugen, sondern auch den wachsenden Anforderungen an Nachhaltigkeit gerecht werden.“