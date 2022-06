Herausforderungen in der Verpackungsherstellung

Esko lädt Kunden, Interessenten und Partner für die zweite Juni-Hälfte zu vier dialogorientierten Roadshow-Terminen ein.

Die Veranstaltungen der Roadshow “Esko on Tour” finden am 20. Juni in Hildesheim, am 21. Juni in Rüsselsheim, am 22. Juni in Memmingen und am 23. Juni im niederösterreichischen St. Pölten an attraktiven Orten statt. Die Workshops beginnen jeweils um 9 Uhr mit einer Begrüßung und Einführung. Das Veranstaltungsende ist für etwa 15.30 Uhr geplant – mit Open End je nach Interesse der Besucher.

Anzeige

Die sich zuspitzende Liefersituation bei Verpackungsmaterialien, der Umstieg auf neue nachhaltigere Verpackungsmaterialien, der zunehmend dramatische Fachkräftemangel und die fortschreitende Digitalisierung der Produktionsprozesse – was müssen und können Verpackungshersteller tun, um diese Herausforderungen zu meistern? Wie gehen sie vielleicht sogar gestärkt aus der aktuellen Situation heraus? Was erwarten sie von Esko und seinen Lösungen für die Druckvorstufe, die Flexoplattenherstellung und die Qualitätssicherung? Und was unternimmt Esko, um diesen Themen pro-aktiv zu begegnen? All diese Fragen stehen auf der Agenda der Roadshow „Esko on Tour“.

„Wir wollen mit unseren Besuchern einen intensiven Dialog führen und laden unsere Kunden, unsere Partner und Interessenten sehr herzlich zur Teilnahme ein. Im gemeinsamen Dialog rund um die Themen, die den Markt in den vergangenen Monaten stark verändert haben, sehen wir die Möglichkeit, die Entwicklungen zu lenken und Visionen für die Zukunft zu entwickeln“, erklärt Christopher Weber, bei Esko Regional Software Solutions Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Im Rahmen der Workshops wird Esko auch seine neuesten Lösungsansätze sowie Services vorstellen – und aufzeigen, welche Möglichkeiten sie bieten, die neuen Herausforderungen in der Verpackungsherstellung zu bewältigen. Weber: „Zum Beispiel zwingt die aktuelle Rohstoffknappheit viele Verpackungshersteller, auch weniger hochwertige Materialien zu verarbeiten. Wir werden demonstrieren, wie unsere Lösungen sie unterstützen können, dennoch sicher die erforderliche Qualität zu produzieren. Gleiches gilt für die neuen ökologischen Verpackungsmaterialien.“

Bei allen Themen sollen der Erfahrungsaustausch der Experten von Esko mit den Besuchern und das Networking der Teilnehmer untereinander im Fokus stehen.

Hier können sie sich auch zu den Veranstaltungen anmelden.