André Altevogt ist neuer Director Sales Packaging Solutions bei Follmann

Köpfe

Die Follmann GmbH & Co. KG begrüßt André Altevogt als neuen Director Sales Packaging Solutions. Seit dem 01. Juli 2024 verantwortet er den Vertrieb von Verpackungslösungen mit einem besonderen Fokus auf wässrigen Druckfarben in Europa und weltweit. In dieser Position wird er maßgeblich dazu beitragen, die nachhaltigen Druckfarbenlösungen von Follmann weiter im Markt zu etablieren.

Altevogt übernimmt die Nachfolge von Roland Geiselhart, der im ersten Halbjahr 2025 in den Ruhestand treten wird. Dank seiner über 35-jährigen Erfahrung bei der Firma Bischof + Klein GmbH & Co. KG in Lengerich bringt Altevogt umfassendes Know-how im Bereich flexibler Kunststoffverpackungen mit. Ein besonderer Schwerpunkt seiner neuen Rolle wird die Förderung der Vorteile von Druckfarben auf Wasserbasis im Hinblick auf Nachhaltigkeit sein.

Anzeige

„Wässrige Druckfarben bieten enormes Potenzial, um nachhaltige Lösungen in der Verpackungsindustrie voranzutreiben. Mein Ziel ist es, diese Technologien weiter zu fördern und die Vorteile für unsere Kunden klar herauszustellen“, erklärt André Altevogt.

Über Follmann

Die Follmann GmbH & Co. KG ist Teil der Follmann Chemie Gruppe, einem international tätigen Familienunternehmen mit Hauptsitz in Minden. Follmann entwickelt und produziert unter anderem umweltfreundliche Druckfarben und migrationsarme Klebstoffe für die Verpackungsindustrie sowie Spezialchemikalien für verschiedene Branchen. Das Unternehmen beschäftigt mit seinen Tochtergesellschaften über 900 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von mehr als 250 Mio. Euro.