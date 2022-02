Jetzt erschienen! Die neue Flexo+Tief-Druck mit dem Special "Funktkionales Drucken"

Editorial: Mega-Trends als Innovationstreiber

Die zwei Mega-Trends „Nachhaltigkeit und Recycling“ sowie „Digitalisierung“, aber auch die gravierenden Folgen der Corona-Pandemie wie die Verknappung von Rohstoffen und Bauteilen sowie Kontakteinschränkungen, setzten in der Verpackungsdruckindustrie bislang einzigartige und wohl auch unumkehrbare Veränderungs- und Anpassungsprozesse in Gang.

Im industriellen Maßstab

Unsere Umfrage unter verschiedensten Unternehmen belegt eindrucksvoll den Innovationsgeist der Branche, zu welch erstaunlicher Vielfalt von Lösungsansätzen die Herausforderungen durch diese Mega-Trends bislang geführt haben und welche Chancen sich daraus ergeben (siehe Seite 46). So zwingt „Nachhaltigkeit und Recycling“ zur Einsparung und Kreislauffähigkeit bedruckter Verpackungsmaterialien, doch verringert sich dadurch auch das Abfallaufkommen und die Versorgungsabhängigkeit von Ausgangsstoffen.

Anzeige

„Digitalisierung“ wird nicht nur als eine verfahrenstechnische Differenzierung, sondern auch als wirksames Mittel gegen den Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften wahrgenommen.

Der Digitaldruck in der Verpackungsherstellung dringt zunehmend in den lukrativen Markt mittlerer und auch großer Losgrößen vor, der bislang eindeutig von Flexo- und Tiefdruck beherrscht wird. So ist die neue V12 das erste digitale Drucksystem von HP Indigo zur Produktion von Verpackungen und Etiketten mit hoher Produktionsgeschwindigkeit. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 120 m/min sind nach Einschätzung des Herstellers die Voraussetzungen gegeben, in die Leistungsregion analoger Verfahren vorzustoßen. Die erste Beta-Installation dieser schmalbahnigen Digitaldruckmaschine in Deutschland ist noch für dieses Jahr vorgesehen.

Koenig & Bauer verkündete, dass 2022 die erste RotaJet für den industriellen Verpackungsdruck bei Tetra Pak in Denton (Texas) ihre Produktion aufnehmen wird. Zudem will das Unternehmen mit dieser Digitaldruckmaschine in den di­gitalen Foliendruck einsteigen. Der Produktionsstart ist auch hier für dieses Jahr geplant.

Mehr Wettbewerb

Die Verpackungsdruckindustrie hat sich angesichts großer Herausforderungen als handlungsstark, kreativ und anpassungsfähig erwiesen. Dies bedeutet jedoch auch, dass sich künftig analoge und digitale Druckverfahren nicht nur sinnvoll ergänzen, sondern verstärkt im Wettbewerb um die besten Lösungen stehen werden.

Herzlichst

Ihr

Ansgar Wessendorf

Redakteur

wessendorf@ebnermedia.de