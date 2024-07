MR Cartonnage Numérique investiert in Jet Press 750S

Wirtschaftlichkeit für Kleinserien

Die auf Verpackungskleinserien für Luxusgüter und Prototypen spezialisierte französische Druckerei MR möchte durch den Kauf einer Jet Press 750S von Fujifilm ihr Geschäftswachstum ausbauen.

MR Cartonnage Numérique wurde 2009 gegründet und gehört seit 2017 zu DIAM. MR ist seit jeher ein reiner Digitaldruckbetrieb für Verpackungskleinserien und Prototypen für Luxusgüter. Auf der drupa 2024 bestätigte MR die Investition in eine Fujifilm Jet Press 750S für den Faltschachteldruck.

Wachsender Markt

„Der Markt für Faltschachteln wächst“, erklärt der Unternehmensgründer und CEO Jonathan Mihy. „Und das schnellste Wachstum erfährt die Kleinserienarbeit. Es bleibt allerdings nach wie vor schwierig, das erforderliche Qualitätsniveau zu liefern und zugleich rentabel zu bleiben. Wir suchen ständig nach neuen Technologien, die uns einen Wettbewerbsvorteil verschaffen uns beim Wachstum helfen. Wir entschieden uns aufgrund vielfältiger Faktoren für die Jet Press als geeignete Maschine. Wir interessieren uns schon seit einigen Jahren für Inkjet und gelangten letztendlich zu der Überzeugung, dass wir in eine Inkjetdruckmaschine investieren sollten. Hinzu kam B2 als Kriterium und so wurden wir gleich auf die Jet Press aufmerksam.“

„Bei näherer Betrachtung beeindruckte uns die Maschine vollends. Aber nicht nur sie, sondern auch Fujifilm selbst, das im Verlauf des gesamten Prozesses jede Anstrengung unternahm um sicherzustellen, dass die Maschine exakt nach unseren Anforderungen arbeiten würde. Wir haben sie ausgiebig getestet und Fujifilm hat uns von Anfang an tatkräftig unterstützt. In enger Zusammenarbeit hat das Fujifilm-Team unsere Herausforderungen und unsere speziellen Anforderungen analysiert und alle Fragen beantwortet. Es handelt sich um unsere erste Investition bei Fujifilm und die Zusammenarbeit verlief während des gesamten Entscheidungsverfahrens sehr angenehm.“

Ausgezeichnete Farbkonstanz

Auch für die Druckmaschine selbst hat Mihy Lob übrig: „Die Farbkonstanz ist ausgezeichnet,“ so seine Einschätzung. „Das ist so wichtig für die Kunden. Wir können eine kleine Serie drucken und haben die Gewissheit, dass die Farben später wieder genau so ausfallen. Auch hinsichtlich Betriebszeit und Zuverlässigkeit ist die Maschine hervorragend. Ihr Gehäuse ähnelt dem einer Offset-Maschine, sie ist sehr robust und fällt nur sehr selten aus. Hinzu kommen die wässrigen Tinten und die einfache Wiederverwertbarkeit der Druckerzeugnisse, die ebenfalls wichtige Kaufgründe waren. Wir haben uns als Unternehmen dazu verpflichtet, unseren CO 2 -Fußabdruck und unsere Umweltauswirkungen zu verringern. Die Investition in die Jet Press ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.“

Weitere Informationen: https://fujifilmprint.eu/de/label-packaging-sector/