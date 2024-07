W&H zieht eine positive Bilanz der Drupa und In-house Expo

Flexibler Verpackungsdruck

Windmöller & Hölscher (W&H) zieht nach der Teilnahme an der Drupa 2024 und der In-house Expo am Firmensitz in Lengerich eine positive Bilanz. 11 Tage lang wurden die neuesten Entwicklungen und Innovationen in der Drucktechnologie für die flexible Verpackungsindustrie präsentiert.

„Für W&H standen auf der Drupa 2024 die persönlichen Kontakte und Beziehungen im Vordergrund. Wir freuen uns über die hohe Qualität der Gespräche, die wir mit Experten aus der ganzen Welt geführt haben. Es war schön, dass sich die Branche nach acht Jahren wieder in Düsseldorf getroffen hat“, sagt Dr. Sascha Witt, Chief Sales Officer von W&H.

Anzeige

Die CI-Flexodruckmaschine feiert ihre Weltpremiere

Auf dem W&H-Stand feierte die CI-Flexodruckmaschine Alphaflex Weltpremiere. Mehrmals täglich wurde eine Live-Show der Maschine präsentiert. „Die Alphaflex ist die jüngste Ergänzung unseres Flexodruckmaschinen-Portfolios. Sie ist auf die Kernanforderungen unserer Kunden ausgerichtet und für den hochwertigen Druck auf flexiblen Verpackungsmaterialien konzipiert. Die Maschine verfügt über acht Druckwerke mit neuester W&H-Technologie und produziert mit einer konstanten Geschwindigkeit von bis zu 400 m/min in hervorragender Druckqualität. Sie vereint höchste Effizienz und konstante Leistung und ist damit ideal für die Produktion moderner Verpackungslösungen“, sagt Dr. Falco Paepenmüller, CEO von W&H.

Mitaussteller Garant Maschinen, ein auf Maschinen für die Papierverpackung spezialisiertes Tochterunternehmen, präsentierte die Matador e.BAG, eine Versandtaschenmaschine für den E-Commerce. „Die Live-Demonstration dieser Maschine aus der e.BAG-Serie verdeutlichte umweltfreundliche Versand- und Retourenbeutel aus Papier für den E-Commerce-Markt. Wir hatten viele interessierte Besucher und weitere Gespräche“, so Torsten Berding, Geschäftsführer von Garant.

1000 Kunden besuchten die In-house Expo

Während der Drupa öffnete W&H an vier Tagen auch die Türen seines Technologiezentrums für Besucher. Im 10.000 Quadratmeter großen Technologiezentrum konnten die Besucher Maschinen für Extrusion, Druck und Verarbeitung von flexiblen Verpackungen erleben. An jedem Tag zeigte W&H 10 Maschinen in Live-Demonstrationen. „Unser Technologiezentrum ist in seiner Größe und seinem Maschinenangebot einzigartig in unserem Markt. Das ist für viele Kunden besonders attraktiv, da sie hier auch mehrere Arbeitsschritte an einem Ort sehen und nachvollziehen können“, so Dr. Falco Paepenmüller. In diesem Jahr besuchten mehr als 1000 Kunden aus der ganzen Welt die EXPO.

Digitaldruckkonzept und großformatiger Flexodruck

Die Highlights der diesjährigen Expo waren die Live-Demonstration des neuen Digitaldruckkonzepts und die seltene Gelegenheit, die größte Druckmaschine von W&H zu sehen, die Vistaflex II. Bei der Vistaflex II nutzte W&H die Chance, dass die Maschine kurz vor der Auslieferung an Bema, Inc. in den USA steht. Die Vistaflex II bedruckt flexible und dünne Materialien mit einer hohen Geschwindigkeit von bis zu 800 m/min. Dank des Einsatzes von zwei Robotern lässt sie sich in wenigen Minuten umrüsten und ist damit ideal auch für kleine Aufträge. Aufgrund ihrer Größe ist sie für besonders große Formate über 2.200 mm geeignet.

Hybrider Ansatz kombiniert Flexo und Inkjet

Die Vorführung des Konzepts für eine Digitaldruckmaschine war ein Publikumsmagnet. Mit der Konzeptmaschine, deren Markteinführung für 2026 geplant ist, wird W&H die erste Digitaldruckmaschine für den Verpackungsdruck im industriellen Maßstab auf den Markt bringen. Der innovative Ansatz kombiniert Digital- und Flexodruck. Bis zu sieben Inkjet- und vier Flexodruckwerke sind rund um den Zentralzylinder angeordnet und bieten ein breites Spektrum an Anwendungen und Flexibilität. „Dass sich die Kunden die Zeit nehmen, uns während einer stark frequentierten Messe zu besuchen, ist ein großes Lob – für die Innovationskraft unserer Maschinen und für die Teams, die sie vier Tage lang mit Begeisterung und technischem Sachverstand präsentieren“, sagt Dr. Witt.