Flexible Verpackungen erfolgreich in den Fokus gesetzt

Nachlese drupa 2024

Comexi hat sich auf der diesjährigen drupa-Messe erneut als führender Anbieter im Bereich der flexiblen Verpackungsmaschinen hervorgetan. Der Stand von Comexi zog zahlreiche Besucher an und zeigte das große Interesse an den Innovationen und technologischen Lösungen des Unternehmens.

Ständiger Treffpunkt

Der Stand von Comexi war einer der meistbesuchten auf der Messe und wurde zu einem Bezugspunkt für Branchenfachleute. Der stetige Besucherstrom, der sich über die neuesten Innovationen und technologischen Lösungen informierte, war ein klarer Beweis für die Attraktivität und Relevanz der Produkte auf dem Markt.

Präsentation der Comexi F1 Evolution

Auf der drupa führte Comexi täglich zwei Shows durch, in denen die neue Comexi F1 Evolution Flexodruckmaschine vorgestellt wurde. Die hochautomatisierte Druckmaschine, die mit den neuesten Fortschritten in der Job-Einrichtung ausgestattet ist, erreicht eine Produktionsgeschwindigkeit von 600 m/min. Die Comexi F1 Evolution ist laut Comexi die fortschrittlichste und am meisten automatisierte Druckmaschine, die auf der drupa präsentiert wurde, und demonstrierte bei jeder Show ihre hohe Druckqualität und Robustheit bei anspruchsvollen Jobs.

Premiere: Comexi D4 Digitaldruckmaschine

Ebenfalls auf der Messe wurde die neue Comexi D4 Digitaldruckmaschine vorgestellt, die speziell für personalisierte flexible Verpackungsaufträge und sehr kurze Auflagen entwickelt wurde. Diese Druckmaschine ist eine Alternative für solche Aufgaben und entlastet die produktiveren Druckmaschinen von sehr kurzen Jobs, sodass Markeninhaber mit Aufträgen bedient werden können, die variable Codes, Personalisierungen, Werbeaktionen und mehr enthalten.

Blick in die Zukunft der Verpackung

Parallel zur Präsenz von Comexi auf der drupa veranstaltete das Unternehmen den Sustainable Packaging Showroom, ein Seminar, das sich der Nachhaltigkeit und den aufkommenden Trends im Verpackungssektor widmete. Dieses Event, das auf dem drupa-Gelände stattfand, brachte Experten und Fachleute zusammen, um Wissen auszutauschen und zu diskutieren, wie die Branche zu nachhaltigeren und verantwortungsvolleren Praktiken übergehen kann.

Feier des 70-jährigen Jubiläums von Comexi

In diesem Jahr feierte Comexi sein 70-jähriges Jubiläum, ein bedeutender Meilenstein, den das Unternehmen mit einer Feier an seinem Stand während der Messe beging. Die Veranstaltung war ein großer Erfolg und bot eine festliche und fröhliche Atmosphäre. Während der Feier wurden Toasts auf die Zukunft des Unternehmens ausgebracht, und herzliche Reden wurden von Comexis Präsident Manel Xifra und CEO Pau Xifra gehalten. Ihre Reden spiegelten die Entwicklung und das anhaltende Engagement des Unternehmens für Innovation und Exzellenz wider.

Die Teilnahme von Comexi an der drupa war eine außergewöhnliche Erfahrung und ein voller Erfolg, nicht nur wegen der Besucherzahlen, sondern auch wegen der Gelegenheit, 70 Jahre Geschichte und Fortschritt gemeinsam mit Kunden und Partnern zu feiern. Comexi bleibt entschlossen, die Führung im flexiblen Verpackungssektor zu übernehmen, mit Blick auf eine nachhaltige und chancenreiche Zukunft.