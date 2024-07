Korozo Group stärkt D/A/CH-Präsenz mit neuem Vertriebsleiter

Köpfe

Der weltweit tätige Verpackungshersteller Korozo Group hat seine Vertretung in der D/A/CH-Region verstärkt, nachdem Alexander Hauberg zum Vertriebsleiter für flexible Lebensmittel-Verpackungen in der Region ernannt wurde.

Die Korozo Group ist Anbieter von flexiblen Verpackungen und Folien. Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk von Produktions-, Vertriebs- und Vertriebsstätten in Europa und bedient mehr als 75 Länder weltweit. D/A/CH – Deutschland, Österreich und die Schweiz – ist ein wichtiger Markt für Korozo und seine Aktivitäten im Bereich der Lebensmittelverpackung.

Anzeige

Lebenslanger Enthusiasmus

Um die Aktivitäten in der Region zu unterstützen, bringt Alexander seinen lebenslangen Enthusiasmus und seine Erfahrung mit flexiblen Verpackungen in seine neue Rolle als Vertriebsleiter ein. Alexanders Karriere begann mehr als drei Jahrzehnte beim Chemieunternehmen Wolff Walsrode. Nach der Übernahme der Verpackungsaktivitäten des deutschen Unternehmens durch die finnische Wipak im Jahr 2001 begann er eine 22-jährige Karriere, in der er in verschiedenen Funktionen in diesem Unternehmen tätig war. Diese Positionen umfassten Produkt- und Vertriebsmanagement, Standortmanagement, Marketing und leitende Managementpositionen auf regionaler und zentraler Ebene. In seiner neuen Rolle wird Alexander Kunden aus den Bereichen Fleisch, Protein, Lebensmittel und andere Verpackungen in der D/A/CH-Region unterstützen.

Schlüsselrolle für die Gruppe

Nach der Einstellung von James Diprose als Vertriebsdirektor für Großbritannien und Irland, Benelux und Skandinavien ist die Ernennung von Alexander Hauberg in eine herausragende Position in einer Schlüsselregion für die Korozo Group ein weiterer Beleg für die Arbeit, die bei der Rekrutierung von Top-Talenten für den internationalen Marktführer für flexible Verpackungen geleistet wird. Adam Barnett, CEO der Korozo Group: “Ich freue mich, jemanden vom Kaliber von Alexander in unserem Team zu sehen und uns dabei zu helfen, unsere Position als international führender Anbieter von flexiblen Verpackungen und Folien weiter zu stärken und zu festigen. Durch die Rekrutierung solcher Talente sind wir gerüstet und bereit, bestehende und neue Kunden zu bedienen.”

Weitere Informationen: www.korozogroup.com