Apex erweitert globales Prägeangebot

Höchste Qualitätsstandards bieten

Apex International (Apex) hat sein globales Prägeangebot mit einer erheblichen Investition in modernste Lasergravurtechnologie in seinem kürzlich erweiterten Werk in Hapert in den Niederlanden erweitert.

Die auf der drupa 2024 angekündigte Übernahme der neuen Schepers DigiLas5000 erweitert die Fähigkeiten von Apex, seine Kunden mit Prägewalzen zu beliefern, die höchste Qualitätsstandards für eine breite Palette von Endprodukten bieten. “Das Geschäft mit Prägungen wächst exponentiell”, erklärt Ruud Van Cuijk, CEO von Apex. “Mit dieser Investition in die neueste Lasertechnologie sind wir in der Lage, unsere Durchdringung in diesen neuen Märkten voranzutreiben und die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden auf der ganzen Welt zu erfüllen.”

Weiterhin auch große Systeme

Mit einem maximalen Walzendurchmesser von 600 mm ist die neue Maschine in der Lage, Walzen zu gravieren, die Material mit einer Länge von bis zu 3,4 m prägen. Apex setzt auch weiterhin seine größeren Lasersysteme ein, die bis zu 7 Meter gravieren können, um eine umfassende Abdeckung für alle Kundenanforderungen zu gewährleisten. “Wichtig ist, dass es auch alles von Kupfer bis Stahl gravieren kann, um sicherzustellen, dass wir die speziellen Anforderungen jedes Kunden erfüllen können”, fügte Van Cuijk hinzu. “Das Prägen liefert ein völlig gleichmäßiges Muster und mit der unglaublichen Durchlaufgeschwindigkeit, die eine Walze mit so großem Durchmesser bietet, bietet es unseren Kunden enorme Effizienzsteigerungen.”

Erweiterung des Werks in Hapert

Apex hat kürzlich in die Erweiterung seines Werks in Hapert investiert, um die neue Schepers DigiLas5000 aufzunehmen. Diese Erweiterung unterstützt auch die wachsenden Anforderungen an die Präge- und Rotationssiebproduktion und spiegelt das Engagement von Apex wider, die höchsten Standards und Fähigkeiten in beiden Sektoren aufrechtzuerhalten. “Diese Investition ist Teil eines laufenden geplanten Wachstumsprogramms”, sagte Van Cuijk. “Nach den jüngsten Akquisitionen hat die Prägung die größte Synergie für unser Geschäft. Bei der Auswahl eines Partners für dieses Unternehmen haben wir festgestellt, dass Schepers ein Unternehmen ist, das sich wie Apex durch seine hochwertigen Produkte auszeichnet. Obwohl es oft schwierig ist, die optimale Balance zwischen Geschwindigkeit, Qualität und Kosten zu finden, war es ermutigend, Partner auf Augenhöhe wie Schepers zu finden, die unsere Werte teilen und daran glauben, ein qualitativ hochwertiges Produkt mit Integrität und Authentizität zu liefern.”

Gemeinsam an einem Projekt

Carlo Schepers, CEO von Schepers, sagte auf der drupa, er sei begeistert, mit Apex an dem Projekt zu arbeiten. “Der Deal, den wir hier vereinbart haben, ist eine Partnerschaft. Wir haben die gleichen Ziele und den gleichen Geschäftsansatz wie Apex, und wir sehen unsere Zukunft in Rasterwalzen, daher ist dies ein perfektes Beispiel dafür, wie wir alle von der Zusammenarbeit profitieren können. Sowohl Apex als auch seine Kunden werden weiterhin von unserem starken Wissen und der Implementierung von Updates der Technologie profitieren. Bei dieser Akquisition geht es nicht nur um die Technologie, sondern auch um die Anwendung dieser Technologie und wie sie maximiert werden kann. Wir geben nicht einfach eine Maschine ab und überlassen es einem Kunden, weiterzumachen – wir arbeiten zusammen, um das Wissen aufzubauen und sicherzustellen, dass er das Beste aus seiner Investition herausholt.”

Wachsender Markt

Der Prägemarkt wächst weiter, und die Nachfrage nach taktilen strukturierten Materialien erstreckt sich über alle Sektoren, von Haushalt und Automobil bis hin zu Verpackungen und Displays. Apex ist der weltweit führende Anbieter von Rasterwalzen-, Dosier- und Druckwartungslösungen und ein neuer Weltmarktführer in der Prägeindustrie. Durch mehrere Übernahmen von Unternehmen, die seit mehr als 150 Jahren stark investiert haben, um mit den neuesten Prägewalzentechnologien Schritt zu halten, bietet Apex heute erstklassige Prägeprodukte auf globaler Ebene an.

“Diese jüngste Investition in maßgeschneiderte Technologie verdeutlicht unser Engagement für die Prägung”, fügte Ruud Van Cuijk hinzu. “Nach dem Erfolg der Hapert-Installation werden wir versuchen, dieses Angebot auf unsere anderen Produktionsstätten auf der ganzen Welt auszuweiten.”

Weitere Informationen: apexinternational.com und www.schepers-digilas.de