Erfolgreiche Konferenz auf dem Weg zur Messe

Print4All

Über 400 Akteure, 26 Redner, 15 Branchenverbände und 50 ausländische Delegierte aus 17 Ländern nahmen an der Print4All-Konferenz teil, die am 11. Juli von Acimga und Argi in Zusammenarbeit mit der Messe Mailand organisiert wurde. Diese Veranstaltung diente als wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Print4All 2025, die vom 27. bis 30. Mai 2025 auf der Messe Mailand stattfinden wird.

Die Konferenz wurde von Paolo Pizzocaro (Messeleiter der Print4All), Daniele Barbui (Präsident von Acimga) und Antonio Maiorano (Präsident von Argi) eröffnet. Sie stellten das Projekt für die Messe 2025 vor und analysierten den aktuellen Kontext der Druck- und Verarbeitungsindustrie. Print4All 2025 wird als integrierte Plattform für Dienstleistungen und Networking angeboten, um Unternehmen der Druck- und Converting-Branche zu unterstützen.

Innovationen präsentieren

Die Messe wird die Innovation des Sektors präsentieren, der durch ständig weiterentwickelnde Techniken und Materialien geprägt ist. Drei Schlüsselwörter des Projekts sind Konvergenz, Erfahrung und Networking. Die Messe findet erneut im Rahmen der Innovationsallianz statt, zusammen mit Ipack-Ima, Greenplast und Intralogistica Italia.

Unterstützt wird Print4All von bedeutenden italienischen Industrieverlagen, Verbänden entlang der gesamten Lieferkette und internationalen Organisationen wie ERA und Global Print. Print4All 2025 wird drei vertikale Bereiche umfassen: Corrugated Experience, PrintMat und Green Printing.

Der schwierigen Lage trotzen

Die Papier- und Grafiklieferkette zeigt trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Kontextes Widerstandsfähigkeit. 2023 erzielte der italienische Sektor einen Umsatz von 27,2 Milliarden Euro, was 1,3 % des italienischen BIP ausmacht. Trotz eines negativen Trends von -13,4 % bleiben die italienischen Produktionen weltweit führend.