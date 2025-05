Enulec präsentiert Lösung zur elektrostatik-kontrollierten Folienverarbeitung

Print4All 2025

Auf der diesjährigen Print4All-Messe in Mailand (27.-30. Mai) rückt ein Thema in den Fokus, das in der Druck-, Kaschier- und Beschichtungsindustrie häufig im Verborgenen wirkt, aber enorme Auswirkungen auf Qualität, Effizienz und Sicherheit hat: die elektrostatische Aufladung. Unter dem Motto „Die Kunst des Gleichgewichts im elektrischen Feld“ zeigt Enulec, wie durch präzise Steuerung der Elektrostatik der Weg zu einem störungsfreien, sicheren und hochqualitativen Verarbeitungsprozess flexibler Verpackungen geebnet wird.

Im Druck-, Kaschier- und Beschichtungsprozess dienen elektrostatische Kräfte sowohl als gezielte Helfer wie auch als potenzielle Gefahrenquelle. Während kontrollierte Ladung die Haftung verbessert, Staubpartikel fernhält und die Materialführung optimiert, kann eine unkontrollierte Aufladung zu Funkenbildung, Qualitätsverlusten oder gar Brandgefahr führen. Diese Balance zu halten, ist keine einfache Aufgabe – sie erfordert tiefgreifendes physikalisches Verständnis und intelligente Technologien.

Anzeige

Triple Master Static Control System

Enulec begegnet diesem Dilemma mit dem neuen Triple Master Static Control System – einem technologischen Meilenstein in der elektrostatikgeregelten Folienverarbeitung. Das System kombiniert Inline-Ladungsmessung mit gezielter Auf- und Entladung durch kapazitätsfreie Hochspannungsgeneratoren. Damit gelingt es, die elektrostatische Ladung während des gesamten Prozesses zu messen, zu visualisieren und aktiv zu steuern – sowohl auf der Oberfläche als auch in den Zwischenschichten des Substrats.

Das Besondere: Die Enulec-Technologie ist nicht nur präzise, sondern auch flexibel und sicher. Der sofortige Spannungsabbau bei Maschinenstillstand oder -abschaltung eliminiert das Risiko unkontrollierter Funkenbildung. Zudem ist das System modular aufgebaut und vollständig in das Roto-Green Qualitätsmanagement von Enulec integriert. Damit bietet es eine nahtlose Prozesskontrolle – von der Auftragsvorbereitung bis zur Endverarbeitung.

Gerade in einem Umfeld, in dem flexible Verpackungen zunehmend höheren Ansprüchen genügen müssen – sei es durch Barriereanforderungen, optische Qualität oder ökologische Standards –, ist die elektrostatikgesteuerte Druck und Veredelung ein Schlüssel zu reproduzierbarer Produktqualität. Kaschierverfahren, wie sie bei der Verbindung von Kunststoff-, Papier- oder Aluminiumfolien Anwendung finden, profitieren maßgeblich von dieser gezielten Kontrolle elektrischer Felder.

Mit der Präsentation des Triple Master Systems auf der Print4All zeigt Enulec, dass Innovation in der Druck- und Veredelungsbranche nicht allein durch Geschwindigkeit oder Automatisierung definiert wird – sondern durch die Fähigkeit, physikalische Prozesse so präzise zu beherrschen, dass Qualität, Sicherheit und Effizienz in Einklang gebracht werden. Die Kunst des Gleichgewichts im elektrischen Feld ist damit nicht länger nur eine physikalische Herausforderung, sondern Ausdruck eines neuen industriellen Standards – den Enulec konsequent mitgestaltet.

Halle 9, Stand C12