Smarte Systeme für bahnverarbeitende Prozesse

Print4All 2025

Die Anforderungen an Produktqualität, Prozesseffizienz und Ressourcenschonung steigen kontinuierlich – insbesondere in der bahnverarbeitenden Industrie. Auf der Print4All 2025 vom 27. bis 30. Mai in Mailand präsentiert die BST GmbH zukunftsweisende Lösungen, mit denen Hersteller ihre Prozesse intelligenter, digitaler und nachhaltiger gestalten können. Im Fokus stehen dabei Lösungen in den Bereichen Bahnlaufregelung, Bahnbeobachtung, Oberflächeninspektion und 100%-Druckbildkontrolle.

Digitalisierung auf dem nächsten Level

Mit SMARTData stellt BST den Workflow der nächsten Generation vor. Das System ermöglicht eine zentrale und automatisierte Steuerung und Analyse bahnverarbeitender Produktionsprozesse – durchgängig über mehrere Prozessschritte hinweg. Dank moderner Datenbankarchitektur (inkl. RESTful API) lassen sich Produktionsdaten effizient verwalten und als digitaler Zwilling synchronisieren. Das vereinfacht Arbeitsabläufe, reduziert Fehlerrisiken und steigert die Datenqualität als Grundlage für eine proaktive Fehlervermeidung. Kunden profitieren von einer deutlichen Zeitersparnis, geringerer Makulatur und sinkenden Reklamationsquoten.

Neue Maßstäbe in der Bahnlaufregelung

Mit dem Commander SMART COM 100 stellt BST ein Bedienkonzept vor, das erstmals Sensor und Regelgerät über eine einzige, intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche steuert. In Kombination mit dem kompakten ekr CON 610 und dem hochpräzisen Linien- und Kontrastsensor CLS CAM 200 wird eine exakte Materialpositionierung gewährleistet – entscheidend für fehlerfreie Produktion, minimale Makulatur und maximale Maschinenverfügbarkeit.

Intelligente Druckbildkontrolle

Für die 100%-Inspektion von Druckbildern präsentiert BST das KI-gestützte System iPQ-Check. Es kombiniert hochauflösende Kameratechnik mit intelligenter Fehlererkennung und kundenspezifischen Fehlerklassen. Die neue Variante iPQ-Check Digital ist speziell für volldigitale Drucksysteme entwickelt worden und ermöglicht bereits ab dem ersten Druckformat eine vollautomatische Inspektion – inklusive operatorlosem Setup und automatischem Jobwechsel. Die vollständige Integration in SMARTData macht das System zu einem zentralen Baustein vernetzter Produktionsprozesse.

Oberflächeninspektion auf hohem Niveau

Mit dem iPQ-Surface System demonstriert BST seine Kompetenz in der automatisierten Hochleistungsinspektion von transparenten und opaken Folien. Modernste Kameratechnologie und modulare Beleuchtungseinheiten machen selbst kleinste Oberflächenfehler sichtbar – für 100 % Qualität ab der ersten Minute.

Bewährte Klassiker treffen Innovation

Neben den Neuentwicklungen zeigt BST auf der Print4All auch bewährte Lösungen wie den FRAMEGuide zur präzisen Bahnlaufregelung und das flexible Bahnbeobachtungssystem PROView. Diese Systeme haben sich weltweit durch ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bewährt und tragen entscheidend zur Qualitätssteigerung und Prozessoptimierung in der Druck- und Veredelungsindustrie bei.

„Mehr Leistung“ für die Produktion von morgen

Mit seinen Lösungen erfüllt BST das Versprechen „Mehr Leistung“ – durch innovative Technologie, durchgängige Digitalisierung und kundenorientierte Prozessoptimierung. Die Systeme ermöglichen es Herstellern, Qualität nachhaltig zu sichern, Ausschuss zu minimieren und den steigenden Anforderungen an Effizienz und Nachhaltigkeit gerecht zu werden.