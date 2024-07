Chromos – Markus Rückstädter verstärkt Verbrauchsmaterial-Vertriebsteam

Köpfe

Die Chromos Gruppe baut das bestehende Vertriebsteam für den Geschäftsbereich Druckindustrie-Verbrauchsmaterialien weiter aus. Marcus Ruckstädter verstärkt das bestehende Team per 1. Juli 2024.

Marcus Ruckstädter verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Vertrieb von Druckfarben und Lacken für die Druck- und Verpackungsindustrie. Seine umfassende Expertise und sein großes Branchenwissen werden einen erheblichen Beitrag zur Weiterentwicklung dieses Geschäftsbereichs leisten.

Neben seiner Vertriebstätigkeit in Deutschland wird Marcus Ruckstädter die Koordination des gesamten Verbrauchsmaterialien-Portfolios für alle Märkte in der Schweiz, Österreich und Deutschland übernehmen. Diese strategische Erweiterung und Verstärkung des Vertriebsteams unterstreicht das Engagement der Chromos Gruppe, den Kunden in der Druckindustrie weiterhin Produkte und Dienstleistungen von höchster Qualität zu bieten.

Die Chromos Gruppe freut sich, mit Marcus Ruckstädter einen weiteren erfahrenen und kompetenten Experten gewonnen zu haben, um den anhaltend hohen Anforderungen des Marktes gerecht zu werden und das kontinuierliche Wachstum in der DACH-Region weiter voranzutreiben.