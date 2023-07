100 Jahre Klebstoff oder: Aus der Not eine Tugend

Henkel

Nach dem Ersten Weltkrieg drohte an Henkels Standort Düsseldorf infolge der alliierten Besetzung des Rhein- und Ruhrgebietes im Jahr 1923 ein Versorgungsengpass von Klebstoffen, die zum Verschließen der eigenen Produktverpackungen, beispielsweise für Waschmittel, notwendig waren. Henkel begann deshalb mit der Entwicklung und Produktion von Papier-, Karton- und Paketklebstoffen für den Eigenbedarf. Mit dem Bau und der Inbetriebnahme einer eigenen Leimfabrik startete das Unternehmen am 26.06.1923 auch den Verkauf von Klebstoffprodukten an benachbarte Firmen. Zu den ersten Produkten zählten der Malerleim Mala und der Tapetenkleister Tapa, beide wurden auf Basis von Kartoffelmehl hergestellt.

Patentierte Erfindungen und strategische Übernahmen

Die Klebstoffe von Henkel haben Produktionsprozesse und Produktdesigns unter anderem in der Automobil-, Elektronik- und Verpackungsindustrie beeinflusst. Sie ermöglichen beispielsweise starken Halt, Abdichten, Beschichten, Leitfähigkeit von Wärme und Elektrizität sowie Recyclingfähigkeit. Der 1969 entwickelte und patentierte Pritt-Klebestift, Ceresit-Produkte, die 1987 bei der Renovierung der Chinesischen Mauer eingesetzt wurden oder der 2015 zur Restauration der Tutanchamun-Maske entwickelte Klebstoff sind hier exemplarisch für die breitgefächerten Anwendungsfelder zu nennen. Der Unternehmensbereich Adhesive Technologies profitierte von Henkels Übernahme der Loctite Corporation im Jahr 1997. Heute ist Loctite die größte Klebstoffmarke der Welt.

Mehr Nachhaltigkeit

Laut eigener Aussage bietet Henkel ein wachsendes Portfolio für die Recyclingfähigkeit beispielsweise von Verpackungen oder Konsumgütern und die Reparierbarkeit von Alltagsprodukten. Der Unternehmensbereich Adhesive Technologies arbeitet an Produkten, die die Ressourceneffizienz in der Produktion und während des Gebrauchs über den gesamten Lebenszyklus hinweg ermöglichen und auf natürlichen Formulierungen beziehungsweise Rezyklaten basieren.

So hat Adhesive Technologies im Jahr 2022 das Inspiration Center Düsseldorf in Betrieb genommen, wo in mehr als 30 Laboren über 650 Mitarbeitern an nachhaltigen Lösungen bei Klebstoffen, Dichtstoffen und Funktionsbeschichtungen arbeiten. Gleichzeitig dient das Inspiration Center als globales Kundenzentrum, in dem Adhesive Technologies sein gesamtes Portfolio präsentiert und die Zusammenarbeit mit seinen Kunden aus über 800 Industriesegmenten intensiviert. Im Jahr 2023 wird der Unternehmensbereich ein weiteres Zentrum in Shanghai schrittweise eröffnen.