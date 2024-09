Baumer hhs erweitert die Angebote seines hhs solution-centers

Fachpack 2024

Bislang kannten Baumer hhs-Kunden das hhs solution-center im Stammwerk des Unternehmens in Krefeld-Uerdingen in erster Linie als Kompetenzzentrum, in dem sie neue Anwendungen und Geschäftsideen rund um den industriellen Klebstoffauftrag einschließlich der zugehörigen Qualitätssicherung testen können. Seit kurzem hat Baumer hhs die Angebote seines hhs solution-centers um ein umfassendes Schulungs- und Trainingsprogramm erweitert. Dieses eröffnet Kunden aus aller Welt vielfältige Möglichkeiten, ihr Bedien- und Servicepersonal oder andere Mitarbeitende auf den neuesten Stand der Technik zu bringen – und so dem Fachkräftemangel in der Industrie die Stirn zu bieten.

Die neuen, technisch topmodern ausgestatteten Schulungsräumlichkeiten – sie bieten ein perfektes Ambiente für zielorientiertes, konzentriertes Lernen – sind innerhalb des hhs solution-centers angesiedelt. In diesem Kompetenzzentrum hat Baumer hhs auf einer Fläche von 200 m2 verschiedene Testaufbauten mit neuester Technologie für den Klebstoffauftrag und die Qualitätssicherung installiert. Die hier gezeigten Lösungen simulieren im Live-Betrieb, wie Kunden die innovativen Lösungen von Baumer hhs in der Verpackungsherstellung und in End-of-Line-Prozessen einsetzen. Dabei reichen die Anwendungen von Dispersionsklebstoffen und Heißleimen über neue Entwicklungen wie Niedrigtemperatur- und biobasierte Klebstoffe bis hin zur Palettensicherung mit Antirutschklebstoffen. Im unmittelbaren Umgang mit den verschiedenen Klebstoffauftragsköpfen werden die Lerninhalte sofort vertieft.

Der hohe Praxisbezug aller Schulungen und Trainings ist auch aus einem weiteren Grund sichergestellt: Baumer hhs produziert in Krefeld seine Klebstoffauftragssysteme. Die Besucherinnen und Besucher bekommen einen Einblick in ihre Fertigung und in die hohen Qualitätsstandards, die hier gelten. Zum Abschluss der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen überreicht Baumer hhs allen Teilnehmenden Zertifikate, die dokumentieren, an welchen Schulungen sie teilgenommen haben.

In der jüngeren Vergangenheit haben bereits verschiedene große Verpackungshersteller die neuen Aus- und Weiterbildungsangebote des hhs solution-centers in Anspruch genommen. Armando Orellana Galán, bei Baumer hhs Sales Director für DACH und Benelux: „Wir haben von diesen Unternehmen das Feedback bekommen, dass sich die Schulungen in ihrer Produktion deutlich sichtbar in Form höherer Produktivität und Effizienz niederschlagen.“Das hhs solution-center in Krefeld ist auf Anwendungen in der Herstellung von Faltschachteln und Wellpappenverpackungen, in End-of-Line-Prozessen sowie in der Druckweiterverarbeitung spezialisiert. Darüber hinaus verfügt Baumer hhs am Standort seines italienischen Tochterunternehmens in Cesano Boscone bei Mailand über ein weiteres Kompetenzzentrum, das auf Klebstoffanwendungen in der Tabakindustrie spezialisiert ist.

„Wir schneiden die Schulungen und Trainings jeweils in Zusammenarbeit mit unseren Kunden auf ihre individuellen Anforderungen zu. Das Angebot reicht von Basis-Schulungen für Berufsanfänger und Quereinsteiger bis hin zu Seminaren für Fortgeschrittene. Die Begrenzung auf maximal vier Teilnehmerinnen und -Teilnehmer stellt eine hohe Intensität der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sicher. Letztlich zielen alle Schulungen und Trainings darauf ab, unsere Kunden bestmöglich für den Produktionsalltag zu qualifizieren. Sie lernen, wie sie mit der Technik von Baumer hhs im Klebstoffauftrag einschließlich der Qualitätssicherung maximal effizient arbeiten und die Anforderungen des Marktes flexibel abdecken. Gleichzeitig heben die Schulungen und Trainings das Verständnis der Teilnehmerinnen und -Teilnehmer für die technischen Prozesse in diesen Anwendungen auf ein höheres Niveau. So können sie im Produktionsalltag effizienter arbeiten“, erklärt Lars Scherberich, Teamleiter im hhs solution-center von Baumer hhs.

