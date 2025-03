Tesa gewinnt den ICE Award 2025 für Nachhaltigkeit

Klebebänder

Tesa hat es erneut geschafft! Der renommierte ICE Award 2025 in der Kategorie „Nachhaltigkeit“ wurde an das papierbasierte Design-Tape-Sortiment von tesa verliehen. Mit dieser Lösung setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der umweltfreundlichen Verpackungstechnik.

Das nachhaltige Design-Klebeband-Sortiment von tesa bietet eine umweltfreundliche Alternative für das Öffnen, Schließen und Verstärken von Verpackungen aus Kartonmaterial. Diese Klebebänder erfüllen hohe Anforderungen an Nachhaltigkeit und zuverlässige Leistung und ermöglichen die einfache Herstellung von vollständig recycelbaren Verpackungen. Sie lassen sich gemeinsam mit der Wellpappe entsorgen und sind gemäß dem Cepi Recyclingfähigkeitstest (Version 2) geprüft. Der Papierträger stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Quellen, während der Beschichtungsprozess komplett lösemittelfrei ist. Zudem besteht der Kern der Klebebänder aus 100 Prozent Recyclingpapier.

Das Sortiment umfasst verschiedene Produkte für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Das tesa 51344 wurde speziell für das Öffnen von Verpackungen entwickelt, während das tesa 51345 für die Verstärkung von Verpackungen konzipiert ist. Das tesa 61346 eignet sich optimal zum sicheren Verschließen von Kartonagen.

Über tesa

Seit 125 Jahren entwickelt tesa als multinationales Unternehmen innovative Klebebänder und selbstklebende Produktlösungen für Industrie, Gewerbekunden und Endverbraucher. Mit mehr als 7000 Klebelösungen auf dem Markt legt das Unternehmen heute einen besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit und energieschonende Verfahren. Investitionen in umweltfreundliche Produkte, lösemittelfreie Produktionsverfahren und erneuerbare Energieträger sind zentrale Bestandteile der Unternehmensstrategie.

Tesa ist in über 100 Ländern aktiv und betreibt Werke in Deutschland, Italien, China, den USA und künftig auch in Vietnam. Rund drei Viertel des Umsatzes der tesa-Gruppe, der 2023 bei 1,7 Milliarden Euro lag, entfallen auf Anwendungen für die Industrie. Mit nachhaltigen Innovationen gestaltet tesa die Zukunft der Verpackungsbranche.