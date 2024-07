Henkel präsentiert Lösungen für nachhaltige Verpackungen

Fachpack 2024

Vom 24. bis 26. September leistet Henkel Adhesive Technologies in Halle 1, Stand 153 mit seinen innovativen Klebstofflösungen einen wertvollen Beitrag zum Leitthema „Transition in Packaging”.

Neue Regeln für die Verpackungsindustrie bringt schon bald die Packaging & Packaging Waste Regulation (PPWR). Im Herbst soll im Rat der Europäischen Union final über das Verpackungsgesetz abgestimmt werden. Die PPWR sieht eine Verschärfung der Anforderungen an die Recyclingfähigkeit von Verpackungen und den Einsatz von Rezyklaten vor und fordert unter anderem die hundertprozentige Wiederverwendung bestimmter Industrie- und Gewerbeverpackungen. Da sich die Nachhaltigkeitsstrategie von Henkel an der Unternehmensphilosophie „Pioneers at heart for the good of generations” orientiert, bietet der Hersteller für Klebstoffe, Dichtstoffe und funktionale Beschichtungen Lösungen, die den geplanten Regelungen gerecht werden.

Anzeige

Folienfreie Palettierung

Auf der FACHPACK stellt Henkel zwei Produkte aus seinem Portfolio in den Mittelpunkt. Ein Schwerpunktthema ist die Palettierung mit Schmelzklebstoffen. Anstelle von großen Mengen an Kunststofffolien stabilisieren Hotmelts der Technomelt Supra PS-Reihe gestapelte Waren beim Transport auf Paletten. Der Klebstoff wird auf das Packgut aufgetragen und verhindert dank seines Anti-Rutsch-Effektes das Umkippen der Transportgüter. Das sorgt für einen sicheren Transport, ermöglicht – je nach Füllgut – eine höhere Stapelung und reduziert den Einsatz von Stretchfolie um bis zu 90 Prozent. Zudem kann auf Zwischenlagen verzichtet werden, was die Materialkosten insgesamt um bis zu 80 Prozent senken kann.

Dieser Verzicht ermöglicht die Automatisierung der Depalettierung und damit eine Steigerung der Prozesseffizienz. Im Anwendungsfall eines Kunden konnten die Kosten für eine Palette durch die enorme Materialeinsparung von 4,55 Euro auf 2,15 Euro gesenkt werden. Mit der nachhaltigen Palettierlösung erfüllt Henkel gleich zwei wichtige Säulen der PPWR: die Vermeidung von Verpackungsabfällen und die Recyclingfähigkeit von Verpackungen. Auf der FACHPACK können sich Besucherinnen und Besucher anhand eines Exponats selbst von der Klebekraft der Palettierungslösung überzeugen.

Nachhaltiger kleben