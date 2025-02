Neue Leitung für die Fachpack: Phuong Anh Do übernimmt als Director

Verpackungsindustrie

Während Heike Slotta als Executive Director Exhibitions weiterhin die Gesamtverantwortung für die beiden Fachmessen Powtech Technopharm mit Partec und Fachpack innehat, ist Phuong Anh Do seit Januar 2025 Director Fachpack.

Bei der NürnbergMesse sammelte Phuong Anh Do ist über viele Jahre hinweg Erfahrungen in der Messewelt und der Verpackungsbranche. Sie ist zudem mit den Abläufen im Unternehmen bestens vertraut.

Die gelernte Veranstaltungskauffrau ist seit 2018 Teil des Veranstaltungsteams von Heike Slotta, zu deren Abteilung neben der Fachpack auch noch die Powtech Technopharm mit dem Wissenschaftskongress Partec gehören.

Für die Fachpack war Phuong Anh Do zunächst in den klassischen operativen Bereichen der Messe-Organisation tätig: von der Hallenplanung über die Kundenbetreuung bis hin zur Überwachung des Aufbaus. Später konnte sie als Projektleitung für den Partec-Kongress, der im Rahmen der Powtech Technopharm stattfindet, Erfahrung in Konzeption und Veranstaltungsleitung vertiefen.

Die Fachpack soll sich unter ihrer Leitung zum Impulsgeber für neue Ideen und Kooperationen weiterentwicken.